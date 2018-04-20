禮讓柯P 綠總召：民進黨示弱影響市議員選情

2018-04-20 09:37 聯合報 記者 聯合報 記者 楊正海 ╱即時報導



民進黨台北市長擬參選人姚文智發起「422機蛋大遊行」，訴求之一是換市長，不少民進黨市議員響應，有如「柯黑」大遊行；民進黨台北市議會黨團總召李慶鋒上午接受蔻蔻早餐專訪指出，民進黨不推自己的台北市長人選是示弱，會影響台北市議員選情；另一接受專訪的新北市議員何博文說，民進黨新北市議員會跨區力挺。

台北市議員李慶鋒(左)。記者楊正海/攝影 分享 facebook

李慶鋒說，有人說執政黨表態要參選台北市長的人選不夠強，說參選人排名第三，這是示弱，但他提醒黨領導者 、操盤者或選對會，頻頻示弱，是代表民進黨不夠強，這會影響台北市議員選舉。

被問到綠基層反柯聲浪高，是否顯示合作空間愈來愈小？李慶鋒說，是否禮讓柯，不是要黨中央現在就決定，但相關的討論和沙盤推演，現在就要開始，5月國民黨人選就會確定， 沙盤推演要更明確，和基層討論溝通現在就要開始，但目前為止，沒有和黨中央有任何討論。

至於姚文智發起的遊行，他呼籲自已的支持者參加。不管討厭不討厭柯Ｐ，他認為民進黨20年沒有在台北市執政 ，對於首都發展的願景是空洞的，他呼籲支持者出來為台北的願景而走，對政治負責的態度走。

何博文認為，是否禮讓柯，可能影響新北的選情，不只台北市議員，因此新北市也有不少議員會出來遊行，所以會是跨縣市的群眾會出來 。因為禮讓柯Ｐ若有外溢效應，第一個影響就是新北市。李慶鋒被問到如果民進黨真的禮讓柯Ｐ怎麼辦？李說，他就不跟柯同台、掃街。

若台北市沒有母鷄帶小鷄，蘇貞昌可否跨區來台北市輔選，何博文說，蘇貞昌是一道防線，防外溢效應，也可以提升台北市選情氣勢。

對新北市的選情，是否是五五波？蘇貞昌的優劣勢為何，何博文說，蘇貞昌的優勢是他行政閱歷和過去政績，劣勢或許是回鍋參選，但回鍋並沒有不好。