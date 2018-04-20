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蘇貞昌邀拚選舉 陳菊：新北重中之重

2018-04-20 00:08聯合報 記者陳珮琦祁容玉徐如宜／連線報導

陳菊表示，新北市選戰對民進黨是重中之重，全黨上下會全力輔選支持。 記者徐如宜／攝...
陳菊表示，新北市選戰對民進黨是重中之重，全黨上下會全力輔選支持。 記者徐如宜／攝影
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民進黨新北市長參選人蘇貞昌昨天證實已邀準總統府秘書長陳菊擔任競選團隊重要幕僚。外界質疑未來陳菊可能行政不中立、黨政不分，蘇強調「不會」，政務官只要沒有利用公家資源和時間進行輔選即可，讓最好的人才出頭，就是民主政治。

陳菊是否點頭答應幫忙打這場選戰？蘇沒有明確回應，不過陳菊說，新北市選戰對民進黨是重中之重，全黨上下會全力輔選支持，至於她要擔任什麼職務，黨內還在諮詢中。

國民黨立院黨團總召林德福批評，過去國民黨執政時，民進黨曾要求所有政務官都不要介入選舉，如今陳菊要當蘇貞昌競選主委，竟說法律上沒問題，根本是在野時講一套，執政時又變另外一套。「一隻手指頭指別人、四隻手指頭指自己」，民進黨應用當年批評國民黨的標準檢視自己。

「這是假議題！」民進黨新北市議會副議長陳文治說，總統府秘書長的職權是協調溝通，「從國民黨到民進黨執政，總統府秘書長有在分配資源嗎？沒有嘛！」若擔心影響公務，那就利用下班時間協助即可。

陳文治說，陳菊有全國知名度、施政滿意度高，蘇貞昌找陳菊當競選主委，很自然也很合理；行政院前院長游錫堃也在整合上出了很大力量，再加上「桶箍」角色陳菊，對年底新北市的選舉一定有加分。

陳菊民進黨蘇貞昌

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