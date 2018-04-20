大咖對大咖 侯友宜也找朱立倫拚戰？

國民黨侯友宜（右）說，每個跟他競選的夥伴都是大咖。 記者祁容玉／攝影 分享 facebook

新北市長選舉，傳出行政院前院長蘇貞昌找陳菊擔任競選總部主委，被視為接棒新北市長朱立倫的侯友宜，是否考慮找朱立倫等大咖對抗？侯友宜昨天說，每個跟他競選的夥伴都是大咖；朱立倫也說，最重要的角色就是做好市長工作。

侯友宜說，他初選開始後，選辦就已經成立，至於對手要找哪一個人擔任什麼職位，他原則上尊重也非常歡迎。現在提到誰要來當蘇貞昌的競選主委，都還只是傳聞，等人來了再說，他就按照選舉的步驟，不斷推出市民需求的政見，做好自己的事情比較實在。

從蘇貞昌找陳菊當競選主委，不少國民黨基層認為侯友宜的壓力必定與日俱增。

侯友宜說，他的壓力來自於自己的工作有沒有做好，不是來自於對手，他只要務實地跟市民報告有哪些政見，為市民擘畫新北市的未來就好。

至於是否考慮找大咖助選，或邀新北市長朱立倫擔任競選總部幹部，以對抗陳菊？侯友宜說，每個競選夥伴都是大咖，「少年ㄟ」也是大咖；市長也有市長的工作，他則把他的事情做好就好。

【記者邱瓊玉／台北報導】國民黨籍北市議員秦慧珠表示，她曾質詢柯文哲是否會和蘇貞昌合作，柯坦言和蘇沒有私交，僅見過兩次面，如今民進黨從中央到地方，天天都在罵柯，反觀侯友宜民調高，又沒有藍綠，柯會傾向和誰合作，答案不言而喻。

民進黨籍北市議員何志偉說，以柯文哲過去選舉紀錄，可能侯、蘇各站台一場，過去也不是沒有藍綠都站台的前例，柯應會走「雙邊外交策略」兩邊都不得罪。