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新聞眼／不違行政中立 就沒問題了嗎？

2018-04-20 00:12聯合報 本報記者李光儀

民進黨提名蘇貞昌（右）參選新北，很可能由即將接任總統府秘書長的陳菊（中）接任競選...
民進黨提名蘇貞昌（右）參選新北，很可能由即將接任總統府秘書長的陳菊（中）接任競選總部主委。 圖／聯合報系資料照片
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民進黨提名蘇貞昌參選新北，為展現勝選決心，很可能由即將接任總統府秘書長的陳菊擔任競選總部主委。誠然以陳菊的黨內輩分和實力，此舉有利拉抬民進黨新北選情，但其政治後座力，恐怕將超脫一場選戰以外，民進黨應該三思。

目前民進黨上下對此回應，都是「沒有行政中立問題」、「沒有法律問題」；這話說得不錯，總統府秘書長是特任官，為自己所屬的政黨輔選是天經地義，行政中立法也只有規範文官，並不含特任官；但首先要質疑的是，沒有法律問題，就沒有其他問題了嗎？

按照總統府組織法規定，秘書長「承總統之命，總理總統府事務，並指揮、監督所屬職員」；換句話說，秘書長的主要職責，是襄助總統處理總統府的相關事務。競選總部主委勢必對選戰著墨很深；試問，總統府與競選總部主委的職位，陳菊要以何者為主，何者為輔？若兩者有所扞格時，陳菊又要捨棄何者？

陳菊即將出任的是單一地方首長選舉的總部主委，除了行政中立問題，這也意味未來蘇貞昌將與蔡英文總統「共用關鍵幕僚」，這又是第二個可能造成扞格的狀況。即便從民進黨整體考量，陳菊在輔選時的角色，是要獨厚新北？又或者雨露均霑？原本秘書長的「潤滑劑」功能，反而可能成為選戰衝突的地雷。

當然，從過去歷史來看，民進黨確有總統府秘書長擔任競選總部主委的例子。但無論是邱義仁或蘇貞昌，擔任的都是全國性質的競選總部主委，這個情況，又和陳菊大不相同；另一個常常被民進黨批「行政不中立」的國民黨，蔣彥士是在卸任總統府秘書長後才擔任李連的競選總部主委，胡志強則是在辭去外交部長後，才擔任連蕭的競選總幹事。僅在這一點相比，民進黨「行政中立」的自律標準，甚至比不上當年的國民黨。

最重要的是，陳菊才剛要上任總統府秘書長，就兼任蘇貞昌競選總部主委，這難免予外界「總統府成競選總部」「拚選舉不拚國政」的感覺。退一萬步言，民進黨的「行政中立」若只剩下違不違法，選民看在眼裡，能接受嗎？

總統府民進黨陳菊行政中立蘇貞昌

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