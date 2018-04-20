府秘書長任地方競選主委 前所未見

參選新北市長的行政院前院長蘇貞昌（右二），有意找即將接任總統府秘書長的陳菊（左）接任競選總部主委。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

參選新北市長的行政院前院長蘇貞昌，有意找即將接任總統府秘書長的陳菊接任競選總部主委。民進黨首度執政的二千年到二○○八年期間，邱義仁和蘇貞昌都曾以總統府秘書長身分掛名全國競選總部職務。國民黨無此先例，只有在李登輝時代，蔣彥士以「總統府前秘書長」身分做過總統選舉的競選總部主委。

不過，以行政院長或總統府秘書長身分，出任個別縣市長競選總部主委或總幹事，民進黨過去也沒有前例。

邱義仁是在二○○三年底，以總統府秘書長擔任陳呂配的競選總部執行總幹事，不過，邱義仁在競選期間是以請休年假的方式參與輔選，當時的全國競選總部主委是時任行政院長的游錫堃，競選總部總幹事則是時任台北縣長的蘇貞昌。

二○○四年底立委選舉時，蘇貞昌是以總統府秘書長身分出任立委選舉全國競選總部總幹事，時任行政院長游錫堃則是擔任全國競選總部主委。而二○○五年底縣市長選舉時，擔任全國競選總部主委一職是時任行政院長謝長廷。

兩千年總統大選國民黨推出「連（戰）蕭（萬長）配」，當時擔任連蕭全國競選總部總幹事的，是時任外交部長的胡志強，這是內閣閣員出任總統大選競選總幹事的唯一特例，當時的胡志強是辭職離開外交崗位後，才轉任連蕭競選總幹事一職。

兩千年國民黨「連蕭配」，擔任競選總部主委的是時任立法院長的王金平。二○○四年總統大選，國親合推出「連宋（楚瑜）配」，王金平繼續擔任競選總部主委，競選總幹事則是當時的台北市長馬英九。二○一二年總統大選馬英九尋求連任，國民黨推出「馬吳（敦義）配」，當時擔任競選總部主委的，是未再爭取搭檔的副總統蕭萬長。

一九九六年首次總統直選，當時的總統李登輝和連戰組成「李連配」，擔任「李連」競選總部主委的，是總統府前秘書長蔣彥士，蔣彥士是在一九九○年五月二十日至一九九四年十二月十三日擔任總統府秘書長，一九九六年總統大選時的總統府秘書長是吳伯雄。

決戰兩千年大選，一九九九年十一月二十一日，國民黨總統候選人連戰和副總統候選人蕭萬長成立連蕭競選總部，並公布連蕭競選總部競選團隊，新黨則抨擊立法院長王金平出任連蕭總部競選主委，促請王金平辭職，但王金平當時回應說，沒有法令禁止國會議長兼任競選總部的職務，其他民主國家也沒有這種先例。