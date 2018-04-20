全台首位新住民選議員 史雪燕要擴大服務

2018-04-20 02:45 中央社 南投縣19日電



從中國大陸嫁來台灣18年的史雪燕獲國民黨南投縣黨部提名，成為全台首位競選議員的新住民，她今天說，自己已是台灣人，若順利當選，不只新住民配偶，所有人都是服務對象。

台灣外籍配偶福利發展協會創會長史雪燕，日前獲中國國民黨南投縣黨部提名審核委員會通過提名，代表國民黨角逐南投縣第一選區（南投市、名間鄉）縣議員席次，國民黨中央也證實，史雪燕是全台第一個獲提名的新住民縣議員參選人。

國民黨南投縣黨部主委洪榮章受訪說，南投縣第一選區應選10席縣議員，其中2席為婦女保障名額，按照往例為現任提名、新任參選人報准，考量有婦女保障名額，便直接提名史雪燕參選，已提報黨中央核備，另有現任3席提名。

國民黨主席吳敦義上月25日到南投縣草屯鎮炎峰國小出席南投縣新移民女性關懷協會活動，會中就已推薦史雪燕參選，吳敦義當時致詞說，中央有新住民不分區立委林麗蟬發聲，地方則提名史雪燕為全國第一位新住民女性縣議員參選人。

史雪燕民國88年與丈夫結婚，89年從大陸河北來台灣定居。

她接受中央社記者訪問時說，婚後一直照顧家庭，103年開始在社團服務新住民配偶、105年進入國民黨籍立委許淑華團隊，幾年下來，發現許多新住民配偶其實很弱勢，但可提供幫助及發聲的管道並不多。

「莫名其妙走上這條路，本來不在人生規劃」，談到競選縣議員，史雪燕表示，她專職做社團服務新住民配偶，這些年做得很開心，在友人與丈夫鼓勵下，才想說「擴大服務看看」，加上縣黨部看見並且肯定她努力成果，才決定參選，但她知道選舉不是這麼簡單。

史雪燕表示，嫁來台灣近20年，「個人立場早已認為自己是台灣人」，因此，未來若順利當選縣議員，不只是新住民配偶，所有人都是服務對象。