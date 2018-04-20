退出政壇人人會喊 只有蔡啟芳做到了 至於姚文智…

2018-04-20 08:00 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭媁 ／台北報導



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有意參選台北市長的民進黨立委姚文智昨天表示，如果他代表民進黨參選卻得到第3名，將永久退出政壇。不過過去也曾有許多政治人物因各種理由、揚言要退出政壇，歸納原因，大概有六種不同的模式。只是不管甚麼模式，多數說過要退出政壇的，其實後來許多都仍活躍在政治領域。

●模式一：競選承諾

宋楚瑜 退了再回鍋

2006年12月9日，當時參選台北市長落敗的宋楚瑜，在敗選後宣布「即日起退出台灣政治！」不過，宋之後仍繼續擔任親民黨主席，並參選了2012、2016二屆總統大選。

宋楚瑜。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

今年3月李敖過世後，宋楚瑜在臉書透露，當初他說退出政治後，李敖曾寫信勸他不可退出台灣政治，「雪中送炭的，才是真朋友，我對大師的俠士之風，感念不忘。」

除了宋楚瑜，另一位以「退出政壇」許下選舉承諾的是謝長廷。2008年1月，謝長廷在立委選舉民進黨大敗之後表示「總統大選我自己負完全責任，我不推任何責任，大選失敗我就退出政壇。」後來謝敗選，一度遠離政壇。

謝長廷 為承諾道歉

不過2010年7月，謝長廷當選民進黨中常委，後來，他就在自己主持的廣播節目中，為自己未守「退出政壇」承諾公開道歉。謝當時說，他對很多認為他不再管政治的人表示抱歉，「沒有什麼話好講，選擇該做的事，就是要做，做自己要做的事。」

2010年五都直轄市選舉，國民黨高層點名朱立倫應戰新北，讓台北縣長周錫瑋頗不是滋味，周錫瑋因此嗆聲，「若沒參選新北市，我會完全離開政治。」後來黨中央仍提名朱立倫，有意延攬周錫瑋入閣，周予以婉拒，說自己要「裸退」。

謝長廷。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

周錫瑋 重出找理由

不過周錫瑋今年重出江湖，爭取下屆新北市長黨內初選。對當年退出政壇的承諾，他解釋當年是顧及黨的團結，退讓給比他更有才智之人，但強調「裸退不是退出政壇，而是給自己一個真正自省的機會」，以此證明參選決心。

周錫瑋。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

●模式二：展現清白

2004年，前總統府副秘書長陳哲男兒子、民進黨立委陳其邁痛斥在野黨將他和家人合資購買的「海洋帝國」房子，從市價2千多萬元，說成6千萬，根本就是惡意抹黑，他以自己的政治生命作擔保，強調自己的清廉，「什麼時候說我介入任何公共工程的關說，舉出一件我立刻退出政壇」。這個為了展現自己清白而允諾退出政壇的模式，也有不少例子。

柯建銘 二度喊退出

民進黨團總召柯建銘曾兩次為自清而說要退出政壇。第一次是立法院2013年6月通過「會計法」修正案，引起社會反彈，代表民進黨參與朝野協商的柯建銘成眾矢之的，不少基層黨員要他下台、退黨，民進黨團當時決議以黨團名義提復議，柯與幹事長潘孟安、書記長邱議瑩並為引發紛擾向社會鞠躬致歉；柯強調「假如我一人獨斷，不是辭總召而已，我退出政壇都可以！」

柯建銘。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

第二次則是柯建銘2016年發表新書《大局，承擔》，書中寫15年總召任內，通過2千件法律案、5萬件議案、參與5百場協商，天天都像在考大專聯考一樣；只有他一早起床，就是在思考如何對付國民黨。他也強調，如果有喬任何利益在自己身上，馬上就退出政壇。

吳敦義 加碼喊請客

在藍營方面，2017年國民黨主席選舉打得如火如荼，參選人詹啟賢爆料有賄選綁樁情形，當時的參選人之一吳敦義強調，百分之一萬跟他沒關係，「我不可能賄選」，只要有人能找到任何一場他去參加的餐會是他請客，他請那個人一百次，而他若從過去到現在有所謂賄選綁樁，他就退出政壇。

吳敦義。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

●模式三：生涯規劃

李登輝 一生政治人

前總統李登輝在退休的前一年，接受倫敦金融時報亞洲版專訪表示，卸任退休後將從事幫助弱勢團體的工作，並且到山區傳教。這是一個最典型因為有不同生涯規劃，宣稱卸任後將退出政壇的例證。

另外，曾擔任9年屏東縣長的曹啟鴻，因關心環保、推動養水種電等施政，被喻為「環保縣長」。曹在2014年縣議會答詢表示，卸任後不會再從政，也不會再投入選舉。

李登輝。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

胡志強 離不開藍營

在國民黨方面，2014年台中市長連任失利的胡志強，中斷連任三屆、創下台灣民主史上地方首長最長任期的紀錄，他後接受媒體專訪時正式宣告退出政壇，並在臉書宣布轉戰媒體。

不過，這三個例子的主人後來都並未兌現承諾。李登輝卸任總統後離開國民黨，後成為台聯精神領袖，迄今超過九十高齡仍活躍於政壇。曹啟鴻則在2016年民進黨政府執政後，被延攬入閣，出任農委會主委。

胡志強則在2016總統大選，擔任朱立倫競選總部主任委員。後來洪秀柱接任國民黨主席時，他也擔任副主席一職。

胡志強。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

●模式四：爆料取信

民進黨立委段宜康2004年質疑連戰女兒連惠心，將戶籍從台北市遷入台北縣淡水，就是為了逃稅。在連惠心出面否認後，段宜康賭上政治生命，強調他說的是事實，而不是傳聞。如果從來沒有逃漏稅的事實，「我願意立刻退出政壇，辭去立法委員的職務」。這種在爆料時賭上政治生命的，通常是為了加強自己爆料的可信度，也成為另一種模式。

這個麼是最近的例子，是桃園綠黨市議員王浩宇日前在臉書上爆料，時代力量台北市黨部黨工持有毒品。王浩宇質疑，涉入毒品案的黨工持有大量毒郵票，「若非是販毒、運毒，一般不會持有大量毒品」。他也呼籲，林昶佐及其助理，甚至是他本人與助理，都可以去驗尿自清，同時許諾「若沒有這件事，我願意辭去議員退出政壇」。結果後來果然證實確有此事。

段宜康。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

●模式五：以示負責

蘇貞昌 為政策背書

2006年蘇貞昌擔任行政院長，曾揚言「半年內治安若不改善就退出政壇」。這種為了政策成敗而許諾退出政壇的，也所在多有。

2008年，行政院副院長邱義仁涉入台灣與巴布亞紐幾內亞建交款遭中間人侵吞疑案，他透過新聞局發表退黨聲明指出，即日起，退出民進黨，並將在近日離開政府後，永遠退出政壇。

蘇貞昌。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

邱義仁 受小英重用

不過2016年大選，蔡英文當選總統，民進黨也首度成為立法院第一大黨，邱義仁再受重用、出任亞東關係協會會長。蔡英文後來召開的「執政決策協調會議」，成員也納入邱義仁。

2009年立委選舉，民進黨刊登報紙廣告，以高鐵為背景，並列出民進黨立委候選人名單、照片，呼籲選民返鄉投下捍衛台灣、守護家園的一票。但廣告內容漏列陳亭妃、游祥耀及陳金德等三位候選人，民進黨文宣部主任謝欣霓公開向三人道歉，坦言這是她從政以來犯下最大的錯誤，鄭重向這三位候選人致歉；若這三人因此落選，她願負全責，也願為此退出政壇。

●模式六：為人背書

扁珍有罪…蔡啟芳真的退出政壇

多數許下退出政壇政治承諾的，都是為自己。但也有少數是為別人背書。例子之一是前總統陳水扁及夫人吳淑珍涉國務機要費，鬧得沸沸揚揚。時任民進黨立委蔡啟芳為力挺扁珍，掛保證兩人行為絕對無罪，若被判有罪，他願意退出政壇。後來扁珍果然獲判有罪，蔡啟芳也真的退出政壇。

蔡啟芳。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

將代表民進黨參選新北市長的蘇貞昌，2005年12月2日，因當時參選台北縣長的羅文嘉捲入走路工事件，羅宣示若發走路工就退出政壇，蘇貞昌也曾親自為羅背書保證，說他願負這個責任，若羅買票或授意買票，「我也退出政壇」。

另一個知名的例子，是2013年民進黨前秘​書長吳乃仁與前立​委洪奇昌因台糖土地低價出售案涉背信罪遭起訴。同屬新潮流系的時任台南市長賴清德哽咽表示，這是一個冤獄，他願意以個人的政治生命保證吳乃仁與洪奇昌的清白，兩人如有任何不法，他願意退出政壇。

不過洪其昌吳獲判無罪，吳乃仁則以背信罪判處有期徒刑9個月。但賴清德卻未兌現承諾退出政壇。此一政治事件，後來還引發國民黨台南市議員謝龍介緊咬賴清德。