大陸軍演兩岸緊張 丁守中：更應辦雙城論壇

2018-04-19 19:22 聯合報 記者 聯合報 記者 楊正海 ╱即時報導



大陸高調軍演，兩岸關係陷緊張，台北市長擬參選人丁守中今接受飛碟電台專訪時指出，今年雙城論壇應該按時程舉辦，不應延期，兩岸愈緊張，民間就要愈多交流。

丁守中說，雙城論壇不只台北上海辦雙城論壇，若他當選台北市長，將和北京、深圳、杭州辦雙城論壇，只要有助於壯大台商力量的城市，都要辦雙城論壇。同時也和國際城市交流，才能提升台北市的競爭力。

國民黨台北市長初選進行中，「卡丁」聲不斷，認為丁守中不夠強，代表國民黨選不會贏；對此，丁守中認為，等初選結束，這些就會告一段落，畢竟初選會有競爭，他承認自己不是明星，沒有光環，但他在立法院問政，沒有輸過誰，而且過去有人有明星光環，選上後對城市實質進展不大，像台北市長柯文哲是網紅，聲量最大，但城市評比黯淡。

至於「卡丁」背後是否有特定力量在運作，丁說， 台北這場仗很艱困，團結都不一定打贏，何況不團結，他相信選舉會有競爭，誰幫誰難免會放話，但比起民進黨還互告，已經好多了。

過去台北市長選舉是指標，候選人必須要有光環，要有外溢效果，除了自己勝選，還有讓選舉升溫，主持人問丁能否做到，丁守中說，過去期待選舉是母鷄帶小雞，有光環、有明星，但真正選舉還是要靠自己，且國民黨現在沒有資源，市議員、市長等各地參選人，每人都要做「戰鬥鷄」，只有靠團隊合作，否則國民黨非執政，在中央地方都沒有資源，每人都要是「戰鬥鷄」。