鎮長轉戰縣長 洪國浩：參選就是要當選

2018-04-19 18:46 中央社 南投縣19日電



民進黨南投縣長參選人洪國浩首場參選說明會選在草屯鎮出發，希望草屯選民大力支持。 聯合報系資料照片／記者江良誠攝影 分享 facebook 南投縣草屯鎮長洪國浩代表民進黨角逐今年南投縣長選舉，由於擔任鎮長期間健全財政等政績獲肯定，被視為強棒，洪國浩也有信心地說「既然參選就是要當選」，期盼為縣民服務。

九合一選舉11月24日登場，藍綠陣營都認為「決戰中台灣」，尤其綠營更看重翻轉南投，總統蔡英文以民主進步黨主席身分首站輔選行程，便是選擇到南投縣中興新村，為洪國浩輔選，還曾透露要為洪國浩走遍南投13個鄉鎮市。

洪國浩出身基層公務員，曾任職台灣省政府、南投農田水利會長，民國100年草屯鎮長補選，洪國浩只贏對手19票，103年草屯鎮長選舉則是大勝2萬4000多票，可見執政成績深受肯定，並透過用心經營，3年償還新台幣1億8000萬元鎮債，被認為是「會做事的人」。

洪國浩接受中央社專訪時說，就任時公所負債多，首要工作就是健全財政，透過財政支援建設、建設培養財政，相輔相成，所以公務預算1億8000萬元負債，經過3年就平衡，目前公務預算和公共造產都有盈餘，可用來興建停車場、商場、店鋪、演藝中心等，多元經營健全財政。

外傳洪國浩是黨主席蔡英文欽點人選。他說，當初都是媒體揣測報導，沒有根據，民進黨優秀人才很多，對於未執政縣市，黨中央授權黨主席去徵召，地方有許多優秀人選，應該去徵詢，當然黨主席可能也有徵詢，其中也包括他，畢竟這是黨主席職權，由黨主席決定。

對於南投發展現況，洪國浩指出，南投縣最主要就是農業與觀光，現在都是單獨的「點」去發展，沒有「連線」，未來應透過軟、硬體建設改善；濁水溪、烏溪沿線鄉鎮有很好自然景觀，但假日常塞車，為何會如此，是路不夠寬、停車場不夠，或旅遊資訊不足，都需要去探究原因。

他說，南投好山、好水、好風景，發展觀光不單是「點」，更要由「線」到「面」，例如台灣最高峰玉山就在南投，縣內擁有許多豐富山林資源，可以進而發展高山旅遊、高山健行，或是部落旅遊、部落健行，發展所謂深度旅遊，這部分目前比較缺少。

洪國浩指出，現在農業缺工嚴重，鼓勵年輕人下鄉當青農，也可採取農業師徒制，例如父子檔，父親農務經驗豐富，但可能不熟新科技，年輕人運用科技發展農業，經驗技術搭配現代科技，目前許多青農都有很好成效，政府也可組成顧問團提供協助。

另外，南投縣人口今年上半年將跌破50萬人整數大關，面對中彰投區域整合發展及便捷交通帶來的人口外流、出生少子化、人口老化及死亡，使南投縣人口死亡數大於出生數、遷出大於遷入，人口持續減少。

洪國浩指出，年輕人為何不敢結婚，或結婚不敢生小孩，原因可能有家庭財政因素，所以他競選縣長政見提到活化中興新村，希望中央將新設或要擴編單位遷到中興新村，這樣人口就增加，另外，中興新村有許多閒置宿舍，可作為青年社會住宅，便宜租給年輕人，未來存夠錢再去買房，使人口慢慢增加。

洪國浩擔任草屯鎮長，可能其他12個鄉鎮居民較不熟識他。但洪國浩認為，他擔任水利會長8年，走遍縣內各大小水路、農路，許多農民都跟他很熟，而對於濁水溪線鄉鎮，則需要加強開拓，透過出席座談會、選民拜訪、協助解決地方問題，深入基層。

農田水利會朝公務機關改制，地方人士推測洪國浩若未當選縣長，未來可能進入相關水利公務體系任職，但洪國浩嚴正駁斥傳言「沒有這回事」，既然要參選縣長，就是要達成目標，「其他都是有心人士在講，都是不對的，既然參選就是要當選」。