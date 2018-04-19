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勤腳趴趴走 林明溱：與民接觸解決問題

2018-04-19 18:16中央社 南投縣19日電

南投縣長林明溱。 聯合報系資料照片／記者賴香珊攝影
南投縣長林明溱。 聯合報系資料照片／記者賴香珊攝影
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尋求連任的國民黨籍南投縣長林明溱很「勤腳」，事必躬親，常深入村里「趴趴走」，他接受中央社專訪時說，光是坐辦公室，民眾不了解縣長做什麼，多與民眾接觸，縣民反映問題，後續逐一解決，這就是他的行動縣府。

上午8時不到，員工陸續打卡上班，這時候林明溱早已在縣長室與局處首長研商政策，稍早前，他運動、送孫子上學後，有時還到喪家致意，他非得這麼早開始動作，因為接下來一整天是深入村里的會勘行程，有些甚至是無路名的農路踏勘，深入基層程度如同村里長。

南投幅員遼闊，林明溱跑得勤，搭乘的公務車一年里程破10萬公里稀鬆平常，有時行程時間緊湊，駕駛開得稍快，林明溱還是會緊張叮嚀「開慢一點」。

林明溱說，光是坐辦公室，民眾不了解縣長在做什麼，下鄉多與民眾接觸，縣民會反映一些問題，後續逐一解決，而且多接觸民眾，民眾會覺得縣長有親和力，曾有居民說：「這條道路反映幾十年，沒人來看，更沒人會來做，現在終於有縣長來了。」也有里民說：「我們這裡50年沒有縣長來過，你是第一個。」

他說，民眾有需求的工程，立即施作，才會有感。記者追問多年下來是否覺得累，林明溱笑著說，縣長的責任就是推動地方建設，這是義務和責任，所以不能喊累，再累也不能講，如果真的感覺累，「那就吃點鹿茸好了」。語畢，林明溱也不禁笑了出來。

林明溱經常跑外面，但不會延誤縣府公文及決策。他說，透過分層負責，重要事務由他決定，其他分層給各局處、秘書長、副縣長負責，「幕僚這麼多，如果全包給縣長，縣長會做死」，而且通訊軟體發達，局處長及科長都在群組，直接指示處理問題，效率快又好。

除四處會勘，還有「縣民時間」讓民眾有機會當面向林明溱陳情。他說，前縣長吳敦義、林源朗開辦縣民時間，績效非常好，縣民肯定有直接溝通管道，如果沒有縣民時間，問題無處訴求，現在延續辦理，幫助居民解決很多問題。

草屯鎮曾有一名長輩感恩林明溱協助解決困擾，特地帶著二胡到縣民時間演出，要林明溱坐著聽，好好休息一下，更有許多人是帶著自己種的農作物來道謝。

檢視擔任縣長3年多時間，林明溱說，落實推動老人福利政策，如提高乘車補助、假牙補助、重陽禮金加碼，還有學校免費營養午餐、積極發展觀光、推動地方產業園區如福興溫泉區、旺來產業園區、埔里地方特色產業微型園區等，都是讓他覺得滿意且要持續的政策。

他說，免費營養午餐每年約需新台幣4億元，3年多來支出12億元經費，縣政府財政不很寬裕，但還可負擔，讓學生不用擔心中午吃飯，也使家庭開銷節省近萬元，對不少家庭來說，幫助很大。

對於南投發展現況，林明溱認為，南投是一個山城，工商業不如大型都會區發達，現階段也難再開發如南崗工業區這種大型工業區，所以只能開發小型工業區，在十幾公頃範圍做，可彌補就業不足，另外透過開發觀光增加就業機會，如埔里鎮福興溫泉區開發案，一旦完成可帶來不少工作機會。

林明溱說，許多政策是第一任規劃發包，第二任驗收成果，若順利有第二任，還有許多政策要推動，如青年住宅現在已著手進行，興建完成時，勢必是第二任期，還有很重要的托育政策，縣府目前儘速推動托育中心，初步規劃在南投市、竹山鎮各設一處。

林明溱指出，南投縣人口今年上半年將跌破50萬人整數大關，面對中彰投區域整合發展及便捷交通帶來的人口外流、少子化、人口老化，使南投縣人口死亡數大於出生數、遷出大於遷入，人口持續減少。

林明溱指出，除少數大都市，許多縣市人口都減少、外移，不只南投縣，其中一點與生育有關，年輕人不想、不敢生，所以要想辦法幫助年輕人，如蓋青年住宅、托育中心、提升相關福利、創造就業機會，讓年輕人願意留在南投，進而結婚生子，落地生根。

至於今年選戰，根據民意調查及地方看法，林明溱勝選機率相對高，對於可能面臨「不對稱作戰」如抹黑與攻訐，尤其林明溱狀告縣議員陳昭煜的「睡人妻案」，二審維持陳昭煜無罪判決確定，等於是鄉民所謂「經過法院認證」。

林明溱說，法院判決讓他感到非常意外，但法官見解差異，他無法批評。因為此案，「讓他感覺應該很多人被判冤獄」，所以法官判決要多深思，不然對當事人傷害很大，未來一旦有人再提此事或是其他抹黑，仍會提告，捍衛自己清白，因為這是莫名的抹黑。

林明溱曾任集集鎮長、縣議員、縣政府觀光局長，擔任集集鎮長就事必躬親，經常到集集火車站掃廁所，令人留下深刻印象，從政20多年，他說，「太太最可憐，好像沒有丈夫」，因為他常一大早出門，晚間9時、10時才回家，有時整天都未與家人說話，時間都奉獻給南投縣，因為參與政治是犧牲奉獻、造福鄉里。

林明溱表示，如果擔任縣長8年，就是讓家人短暫寂寞，退休之後，就會好好陪太太、家人。記者追問「言下之意就是縣長卸任後無其他規劃？」他回答「沒有、沒有，就退休了，好好陪家人」。

林明溱集集托育

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