平溪天燈是誰的政績？蘇貞昌：看看平溪鄉親對誰有感

2018-04-19 16:37 聯合報 記者 聯合報 記者 陳珮琦 ╱即時報導



針對國民黨新北市長提名人侯友宜指出，蘇貞昌當時並沒有讓平溪成為國際遊客的最愛，也沒有讓天燈節成為全台十大景點，過去七年是市府團隊讓平溪天燈在國際發光發熱；蘇貞昌今天說，找天有機會他也會到平溪，到時候大家就可以看看平溪鄉親對誰比較有感，答案就很清楚了。