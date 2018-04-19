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平溪天燈是誰的政績？蘇貞昌：看看平溪鄉親對誰有感

2018-04-19 16:37聯合報 記者陳珮琦╱即時報導

針對國民黨新北市長提名人侯友宜指出，蘇貞昌當時並沒有讓平溪成為國際遊客的最愛，也沒有讓天燈節成為全台十大景點，過去七年是市府團隊讓平溪天燈在國際發光發熱；蘇貞昌今天說，找天有機會他也會到平溪，到時候大家就可以看看平溪鄉親對誰比較有感，答案就很清楚了。

蘇貞昌還以當初興建新北市政府大樓為例，他說，當時從地下4樓開始挖，就預建做好節電除冰設施，因為等到整棟大樓蓋好，要再外加增設，是不可能的；而去年全台大節電時，新北市政府卻說節電除冰設施是現在做的，「跟有人那種講法真是異曲同工」，ㄧ樣的心態，大家可以評評理。

蘇貞昌今天下午到三芝雙蓮安養中心探視院民。記者陳珮琦/攝影
蘇貞昌今天下午到三芝雙蓮安養中心探視院民。記者陳珮琦/攝影
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平溪蘇貞昌

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