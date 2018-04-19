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陳菊擔任競選總部主委？蘇貞昌：拜託大家幫忙

2018-04-19 15:44聯合報 記者陳珮琦╱即時報導

民進黨新北市長參選人蘇貞昌今天表示，陳菊、林錫耀都是非常重要的人，他們也都答應全力支持，現在就等黨中央通過提名程序，整個競選架構、團隊確定，就會向大家來報告。

陳菊若擔任競選總部主委是否有違反行政中立？「不會！」蘇貞昌說，政務官只要不用公家資源和時間進行輔選，讓最好的人才出頭，這就是民主政治。

蘇貞昌說，新北這一戰非常艱難，新北這麼大，時間又這麼短，沒有大家的幫忙，「我一個人扛不起這一戰」，所以他到處拜託大家來幫忙。

至於陳菊是否點頭答應幫忙打這場艱難選戰？蘇貞昌沒有明確回應，強調等到黨中央通過提名程序，他再向大家報告。

蘇貞昌今天到三芝雙連安養中心探視院民，長輩贈送粽子祝福他高票當選。記者陳珮琦/攝...
蘇貞昌今天到三芝雙連安養中心探視院民，長輩贈送粽子祝福他高票當選。記者陳珮琦/攝影
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蘇貞昌今天到三芝雙連安養中心探視院民。記者陳珮琦/攝影
蘇貞昌今天到三芝雙連安養中心探視院民。記者陳珮琦/攝影
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蘇貞昌陳菊民進黨

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