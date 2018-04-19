陳菊擔任蘇貞昌競選總部主委？蘇巧慧: 感謝各界關心

2018-04-19 12:43 聯合報 記者 聯合報 記者 陳珮琦 ╱即時報導



民進黨選對會召集人陳明文今天上午在電台專訪指出，黨中央規畫將由總統府祕書長陳菊擔任蘇貞昌競選總部主委、林錫耀擔任總幹事；蘇貞昌的女兒、立委蘇巧慧則以「謝謝各界關心」做回應。

蘇巧慧表示，父親決定接受徵召參選，外界都很關心競選架構與團隊的籌組狀況，相關團隊成員正陸續徵詢中，等完整定案後，就會向大家說明。