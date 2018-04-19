親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
吳茂昆接任教長
蔡總統出訪友邦
陸台海實彈軍演
能源問題面面觀
藍綠各黨拚選戰
政治
軍事
綜合
確立國土新秩序

打報警電話叫炸醬麵外送？ 警神反應救出受虐女

新店驚見「火彩虹」！鄭明典讚嘆：教科書等級的完美

【即時短評】蘇貞昌勿陷陳菊、蔡英文於不義

2018-04-19 12:33聯合報 記者陳洛薇╱即時報導

千呼萬喚，「電火球」蘇貞昌重披戰袍為民進黨出征新北市。雖然是回鍋參選新北市長，但王爺出征，規格、禮數都不可少，除了民進黨大姐大陳菊出馬勸進， 黨主席蔡英文也「登壇拜將」，才獲蘇貞昌首肯。現在競選團隊陣容排場也很講究，蘇貞昌希望黨中央協調陳菊出馬輔選。

民進黨很會選舉，全黨團結拚選舉，更是民進黨的傳統。前總統陳水扁黨政大權一把抓，到處輔選，扁的總統府秘書長邱義仁保住扁的總統位子後，更稱「要延續總統大選割喉戰策略，把藍軍的喉嚨割到斷。」黨政同步搞選舉，毫不避諱。

但民進黨在野後，卻是非常強調黨政分際，2009年馬英九選黨主席時，時任民進黨主席的蔡英文曾批「國民黨佔立院四分之三多數，再由總統結合行政、立法權，憲政體制已喪失制衡機制。」而今民進黨重返執政也在立院占多數，結果蔡英文先是步上馬後塵，總統兼任黨主席。

馬英九競選連任時，總統府發言人羅智強辭職，擔任馬競選辦公室「台灣加油讚」副執行長，綠營向檢方告發羅智強涉嫌貪瀆，指羅領總統府的薪水去輔選、指揮總統府「十人議題小組」，「領納稅人的錢，卻是在幫馬英九輔選」，痛批這是黨政不分、公器私用，要求羅智強把薪水吐出來。此案纏訟1年，確認羅沒有拿公家的薪水去輔選，全案簽結。

現在，面臨年底選舉期中考，請出「最強人選」蘇貞昌參戰新北市長之後，選對會召集人陳明文更毫不避諱地證實蘇貞昌有請陳菊出馬的明確期待，還稱特任官輔選沒有行政中立的問題。「衝衝衝」蘇貞昌一出場便是電光石火，從華麗登場到輔選陣式，果然是民進黨內「最高規格」。

若陳菊接下競選總部主委，總統府成為輔選中心，總統府秘書長變身選戰總操盤手，府黨同步拚選舉，陳菊、蔡英文坐實了黨政不分，蘇貞昌真要為求勝選，陷陳菊、蔡英文於不義嗎？

陳菊日前（左）勸進蘇貞昌（右）選新北市長 圖／聯合報系資料照
陳菊日前（左）勸進蘇貞昌（右）選新北市長 圖／聯合報系資料照
分享

民進黨蘇貞昌總統府發言人2018新北市長選舉

相關新聞

賭很大！參選若第3名 姚文智：我永久退出政治

2018-04-19 10:31

看未來新北市長 李婉鈺：英文能溝通嗎？

2018-04-19 13:46

台灣價值「清廉勤政愛鄉土」 柯P：我應該及格了吧

2018-04-19 12:46

「幫」姚文智退出政治？ 柯P笑：發言人一再交代不評論

2018-04-19 12:44

民調：42%台北市民認為民進黨應推市長人選

2018-04-19 12:33

陳菊：新北選情重中之重 輔選幹部黨內部尚在諮詢

2018-04-19 12:28

侯友宜被疑昔抓黑名單 段宜康：被迫面對不堪回首歷史

2018-04-19 10:16

能否母鷄帶小鷄？丁守中：每人都應該是「戰鬥鷄」

2018-04-19 10:01

藍說用選票教訓小英覺得諷刺 孫大千：她兩年前也說過

2018-04-19 09:03

侯友宜被質疑當年抓黑名單 孫大千：只有藍綠沒有是非

2018-04-19 08:14

陳菊傳任蘇貞昌競總主委 違反行政中立？

2018-04-19 01:05

平溪天燈節誰之功？ 侯友宜、蘇貞昌舌戰

2018-04-19 00:01

「政二代」拚出頭 效應大不同

2018-04-18 23:57

綠台中初選民調／大咖力挺仍落敗 陳俞融：努力不夠

2018-04-18 23:56

高雄市長角逐戰 泛藍情勢複雜

2018-04-18 23:38

侯酸蘇貞昌僅「發起」天燈節 蘇陣營駁侯才是外行

2018-04-18 17:47

沒讓天燈節成全台十大景點 蘇陣營拿數據打臉侯友宜

2018-04-18 17:18

選戰情與義／蘇貞昌將對上「賞識的下屬」

2018-04-18 16:15

反柯聲浪高？ 綠營近8成議員參選人主張自提人

2018-04-18 16:14

參選人王致雅電音MV被挖出 網友笑：有像本人了

2018-04-18 16:10

八成黨籍議員挺自推台北市長人選 民進黨：尊重

2018-04-18 15:38

暫緩提名吳育仁參選嘉縣長 國民黨：盼下周與屏東一起

2018-04-18 15:21

國民黨嗆用選票教訓民進黨 小英回擊「有點諷刺」

2018-04-18 14:36

當年專抓黑名單？侯友宜：時代要往前看 彭明敏都選總統了

2018-04-18 14:31

台北市長「開放選舉」？ 呂秀蓮：讓要選的人自己負責

2018-04-18 13:43

招兵買馬！蘇貞昌競選團隊 急徵詢成員就位

2018-04-18 12:26

高思博質疑立院表現 黃偉哲拿馬英九的話回嗆

2018-04-18 11:53

政二代中箭！中市中西區議員 張溫鷹女陳俞融落馬

2018-04-18 11:49

影／出任蘇貞昌競選總部主委？ 陳菊：還沒討論到

2018-04-18 11:36

外甥納豆遭爆沒酬不願站台 侯友宜笑「他敢收錢嗎？」

2018-04-18 11:17

影／高思博再戰黃偉哲 批他立院政績輸這3人

2018-04-18 11:10

陳菊當蘇貞昌競總主委？ 侯友宜：不會吧...

2018-04-18 11:07

選舉錢鬥！前公務員參選：我只剩身家

2018-04-18 10:01

民進黨將辦「柯黑大遊行」 孫大千：會不會太幼稚？

2018-04-18 09:32

找陳菊當競選總部主委？ 蘇貞昌辦公室回應了

2018-04-18 09:31

美肌、修圖不算什麼 這年頭想選舉還要會當綜藝咖

2018-04-18 09:00

整理包／2018大選開打 看縣市長選舉有誰參選？

2018-04-14 10:30

派系、中央執政牽絆 老天王處境不利

2018-04-11 16:11

搶當國民黨「屠龍刀」 盧秀燕、江啟臣誰能收復台中？

2017-11-18 09:00
看更多

熱門文章

別在我家旁！促轉會被當惡鄰 這些機關也被嫌

2018-04-18 17:24

國民黨嗆用選票教訓民進黨 小英回擊「有點諷刺」

2018-04-18 14:36

吳茂昆千字聲明回應爆料 貢獻所長不應被刻意栽贓抹黑

2018-04-18 20:41

東華女教授槓上吳茂昆 周四按鈴告發貪汙

2018-04-18 23:30

賭很大！參選若第3名 姚文智：我永久退出政治

2018-04-19 10:31

羅智強：吳茂昆才是真的移花接木、作賊心虛

2018-04-18 19:33

羅智強公布照片質疑吳茂昆任職陸機構 政院：移花接木

2018-04-18 16:32

優惠價賣飛機幫拚外交？何煖軒：朋友愈多愈好

2018-04-19 06:29

中共台海軍演畫面曝光 「跨晝夜」實彈演練

2018-04-18 23:59

吳茂昆爭議 羅智強再指：兜不攏的3個疑點

2018-04-19 07:45

新聞眼／吳被指任職的超導國際 董座涉詐欺、背信

2018-04-19 00:13

新教長吳茂昆爭議多？周玉蔻用資料打臉

2018-04-19 11:21

影╱在任最後一天 潘文忠：從事教育工作不能說假話

2018-04-18 17:08

藍說用選票教訓小英覺得諷刺 孫大千：她兩年前也說過

2018-04-19 09:03

侯友宜被質疑當年抓黑名單 孫大千：只有藍綠沒有是非

2018-04-19 08:14

陸軍取消實彈射擊向共軍示弱？專家提證據捉包軍方反擊

2018-04-18 22:15

超尷尬！僑務委員稱蔡英文「陳總統」 大家笑翻了

2018-04-18 20:03

卡管案 吳茂昆：原則上很快可以解決

2018-04-19 11:04

吳茂昆否認任大陸超導顧問 羅智強出具資料回擊

2018-04-18 15:02

獨／力挺新教長吳茂昆 東華師生發起連署

2018-04-19 11:25

參選人王致雅電音MV被挖出 網友笑：有像本人了

2018-04-18 16:10

軍方認證共軍新戰法攻台林口是首選 我反應時間只3小時

2018-04-19 11:41

當紅的賴揆、準教長全中 烏賊戰司法成幫凶 誰才最冤啊

2018-04-19 09:00

共軍「超導體」計畫是什麼 為何扯上台灣新教長

2018-04-19 08:00

當年專抓黑名單？侯友宜：時代要往前看 彭明敏都選總統了

2018-04-18 14:31

綠批貪婪 退輔會主委怒「讓袍澤滿意 否則位置不會再坐下去」

2018-04-19 01:01

深澳電廠空汙減排 外籍專家與台電說法歧異

2018-04-18 22:24

科技部：吳茂昆任國科會期間赴陸1次

2018-04-18 18:13

清晨議場外放兩件西裝 原來是黃國昌和柯建銘的

2018-04-19 07:35

民進黨嘉縣長初選現裂痕？ 綠議員擬翻案杯葛已過預算

2018-04-18 16:58

蔡總統送史國國王的牛 究竟是什麼牛?

2018-04-18 17:58

吳茂昆千字聲明：無陸職、僅曾提供諮詢

2018-04-19 00:10

教長換人全大運獎牌重做 柯志恩罵：拍長官馬屁

2018-04-18 20:48

傳華航移交飛機給史國 助蔡英文外交

2018-04-18 19:53

新教長吳茂昆備受爭議 徐國勇：管中閔也要出來講清楚

2018-04-19 10:23

「民進黨不倒經濟不會好」 藍：蔡英文已成票房毒藥

2018-04-19 13:17

共軍台海水域實彈演習 蔡總統隔海與國安部門視訊會議

2018-04-19 03:19

東華女教授槓上吳茂昆 指控詐領804萬元告發貪汙

2018-04-19 11:19

憂人才西進？吳茂昆：台灣研究環境比他們好

2018-04-19 09:52

民進黨拚軍人年改周五付委 許智傑：盼國民黨共體時艱

2018-04-18 15:45
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top