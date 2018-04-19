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侯友宜被疑昔抓黑名單 段宜康：被迫面對不堪回首歷史

2018-04-19 10:16聯合報 記者林麒瑋╱即時報導

對於已故前立委盧修一的友人替他出版新書《盧修一與他的時代》，內容爆出新北市長參選人侯友宜，時任北市中山分局刑事組長時，專抓海外異議分子。侯友宜昨日表示，黑名單裡的彭明敏都能選總統了，若用這樣的方式，去清算當時奉公執法的同仁，這也算轉型正義嗎？有這個必要嗎？今日民進黨立委段宜康形容，侯友宜受國民黨提名參選成為政治人物，就得被迫面對自己不堪回首的歷史。

段宜康表示，侯友宜的說法和所有為威權體制服務的檢警特務人員一樣。台灣社會對這些人其實很寬容，繼續任職、升官、退休，安享天年。

段宜康說，阿扁當台北市長時，侯友宜當市刑大大隊長，他是市議員。後來阿扁選上總統，對侯友宜不次拔擢，不到50歲就讓他當上警政署長。對2000年就任前後，會跑去向王昇「請益」的阿扁總統，重用侯友宜也不值得大驚小怪。

段宜康表示，侯友宜卸任警政署長10年後，他的同期同學才當上署長和刑事警察局局長。後來侯友宜從警大校長去當朱立倫的副市長，台灣社會也不曾追究他過去的「奉公執法」行為。段認為，侯現在受政黨提名參選，成為政治人；就得被迫面對自己不堪回首的歷史。

●段宜康臉書全文：

侯友宜的說法，和所有為威權體制服務的檢警特務人員一樣。

台灣社會對這些人其實很寬容，繼續任職、升官、退休，安享天年。

阿扁當台北市長時，侯友宜當市刑大大隊長，我是市議員。

後來阿扁選上總統，對侯友宜不次拔擢，不到50歲就讓他當上警政署長。

對2000年就任前後，會跑去向王昇「請益」的阿扁總統，重用侯友宜也不值得大驚小怪。

侯友宜署長卸任10年後，他的同期同學才當上署長和刑事警察局局長。

侯友宜從警大校長去當朱立倫的副市長，台灣社會也不曽追究他過去的「奉公執法」行為。

但他現在受政黨提名參選，成為政治人；就得被迫面對自己不堪回首的歷史。

侯友宜。記者祁容玉／攝影
侯友宜。記者祁容玉／攝影
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侯友宜段宜康警察2018新北市長選舉

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