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能否母鷄帶小鷄？丁守中：每人都應該是「戰鬥鷄」

2018-04-19 10:01聯合報 記者楊正海╱即時報導

國民黨台北市長初選進行中，「卡丁」聲不斷，認為擬參選人丁守中不夠強，代表國民黨選不會贏；丁守中上午接受飛碟電台主持人唐湘龍專訪，對於能否發揮台北市長參選人光環、母鷄帶小鷄、造成外溢效應，丁守中認為，選舉還是要靠自己，且國民黨現在沒有資源，市議員、市長等各地參選人，每人都要做「戰鬥鷄」。

對於黨內「卡丁」聲，丁守中認為，等初選結束，這些就會告一段落，畢竟初選會有競爭，他承認自己不是明星，沒有光環，但他在立法院問政，沒有輸過誰，而且過去有人有名星光環，選上後對城市實質進展不大，像柯文哲是網紅，聲量最大，但城市評比黯淡。

主持人問，有人說丁守中不夠強，背後有特定力量在運作嗎？丁說， 台北這場杖很艱困，團結都不一定打贏，何況不團結，他相信選舉會有競爭，誰幫誰難免會放話，但比起民進黨還互告，已經好多了。

過去台北市長選舉是指標，候選人必須要有光環，要有外溢效果，除了自己勝選，還有讓選舉升溫，主持人問丁能否做到，丁守中說，過去期待選舉是母鷄帶小雞，有光環、有明星，但真正選舉還是要靠自己，且國民黨現在沒有資源，市議員、市長等各地參選人，每人都要做「戰鬥鷄」，只有靠團隊合作，否則國民黨非執政，在中央地方都沒有資源，每人都要是「戰鬥鷄」。

另外，對於大陸高調軍演，兩岸關係緊張，主持人問丁若當選還會不會辦台北上海雙城論壇，丁守中說，今年雙城論壇當然要辦，不應延期，瞻前顧後，兩岸愈緊張，民間就要愈多交流，且不只台北上海辦雙城論壇，也應和北京、深圳、杭州辦雙城論壇，有助於壯大台商力量的城市，都要辦雙城論壇。同時也和國際城市交流，才能提升台北市的競爭力。

國民黨台北市長擬參選人丁守中。記者楊正海/攝影
國民黨台北市長擬參選人丁守中。記者楊正海/攝影
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丁守中選舉雙城論壇2018台北市長選舉

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