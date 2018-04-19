陳菊傳任蘇貞昌競總主委 違反行政中立？

2018-04-19 01:05 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬殷 ／台北報導



外傳蘇貞昌陣營考慮由即將接任總統府秘書長的陳菊擔任其競選總部主委。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 民進黨將在下周三召開中執會，正式通過提名行政院前院長蘇貞昌參選新北市長，外傳蘇貞昌陣營考慮由即將接任總統府秘書長的陳菊擔任其競選總部主委。陳菊昨天未證實此訊息，但是，據了解，陳菊日前與蘇貞昌會面時，已應允接下這項職務。

對於總統府秘書長接任參選人競選總部主委職，可能引發違反行政中立的爭議，民進黨黨內人士表示，行政中立法規範的是公務員，也就是文官，但是在行政資源部分，不管是文官或政務官，都不應該利用行政職權去為特定政黨輔選，這是民進黨一定會嚴守的規範，當然也包括在上班時間若有輔選行程就會請假。

蘇貞昌辦公室昨天則對外表示，外界都很關心競選架構與團隊的籌組狀況，相關團隊成員正陸續徵詢中，等完整定案後，就會向大家說明。

蔡英文總統上周宣布陳菊將接任總統府秘書長一職，陳菊當時回應媒體有關是否會投入年底選舉輔選時說，如果還有任何空餘的時間，「我會覺得不只是高雄」；但她又馬上接著說，「選舉不是現階段秘書長重要的工作」。

至於傳出蘇貞昌敲定在四月廿六日拜會民進黨新北市議會黨團，盼敦請行政院前院長游錫堃在總部內擔任重要角色，蘇貞昌陣營表示，在黨正式提名後，才會開始張羅競選團隊，不只所謂新系、蘇系人馬，所有的新北市黨籍立委、市議員或黨公職，他們都會借重，盼能團結全黨之力。

對陳菊接任蘇貞昌總部主委可能引起行政中立疑慮，黨內人士指出，地方縣市首長多半都要替自己政黨輔選，這是基於政黨政治的關係，選舉期間若地方縣市首長有輔選的責任，都會辭去辦理選務的縣市選委會主委職位，由副市長、副縣長，或是最高階的文官，例如秘書長或主任秘書，來接任選委會主委。