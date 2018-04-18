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侯酸蘇貞昌僅「發起」天燈節 蘇陣營駁侯才是外行

2018-04-18 17:47聯合報 記者祁容玉╱即時報導

下屆新北市長選舉，藍、綠已底定由新北市前副市長侯友宜，對上「老縣長」、行政院前院長蘇貞昌，日前蘇陣營細數蘇貞昌過去在北縣時代政績，提到平溪天燈節也是由蘇貞昌發起，遭侯友宜酸只是發起、沒帶動地方產業。蘇貞昌幕僚則拿出數據回擊，批侯友宜說法才是外行。

侯友宜和蘇貞昌雖然都還未正式獲提名，但已多次隔空交火，今天侯友宜到新北市平溪，拜訪代工天燈的新住民，還現場體驗製作天燈，有媒體問到，蘇貞昌陣營曾提到，平溪天燈節是蘇在北縣長任內發起的活動，侯友宜則說，蘇當時發起，但並沒有帶動平溪走向全台灣十大觀光旅遊景點，也沒有帶動當地產業。

蘇貞昌陣營稍早則搬出數據回嗆侯友宜「外行」，蘇貞昌幕僚表示，平溪天燈過去僅是由平溪鄉公所舉辦的小活動，蘇貞昌擔任台北縣長後，即由縣府主辦「平溪天燈節」，打響名號。

此外1999年跨越2000年時，北縣府為九二一震災辦理天燈祈福活動，有全球63個國家74個電視媒體同步連線轉播，16億人口觀看，不僅讓平溪天燈躍上國際舞台，也讓台灣被全世界看到。

幕僚表示，平溪天燈能成為外國遊客喜愛的景點，是植基於以往長年的經營，平溪天燈節自2001年起，已連續十餘年列名交通部觀光局向國際宣傳的「台灣12大節慶之一」。

同年起「平溪天燈節」更連同首辦的「貢寮海洋音樂祭」一起被列入「台北縣文化曆」，擴大宣傳台北縣的一鄉一特色，成功塑造「南蜂炮、北天燈」、「南墾丁、北貢寮」的美名，帶動瑞芳、平溪、貢寮周圍的觀光，在蘇貞昌的治理下，人口不到6000人的平溪鄉，遊客不斷，地方商家都很高興。

蘇貞昌競選幕僚認為，侯友宜的說法，恐怕會讓市民更加看出他對新北市歷史發展脈絡陌生，以及市政掌握的外行。

國民黨新北市長參選人侯友宜今酸行政院前院長蘇貞昌只是「發起」平溪天燈節、沒帶動地...
國民黨新北市長參選人侯友宜今酸行政院前院長蘇貞昌只是「發起」平溪天燈節、沒帶動地方產業。蘇貞昌幕僚則拿出數據回擊，批侯友宜說法才是外行。圖／蘇巧慧辦公室提供
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平溪天燈蘇貞昌

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