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沒讓天燈節成全台十大景點 蘇陣營拿數據打臉侯友宜

2018-04-18 17:18聯合報 記者林麒瑋╱即時報導

代表國民黨參選新北市長的前新北市副市長侯友宜，今天在新北市平溪區體驗家庭天燈代工廠的製作，侯友宜並批評「蘇貞昌當時並沒有讓平溪成為國際遊客的最愛，也沒有讓天燈節成為全台十大景點」。

蘇貞昌辦公室表示，平溪天燈過去由平溪鄉公所舉辦的小活動，而蘇貞昌擔任台北縣長後，即由縣府主辦「平溪天燈節」，打響名號，1999年跨越2000年時，特別為921震災辦理天燈祈福活動，還有全球63個國家74個電視媒體同步連線轉播，16億人口觀看，不僅讓平溪天燈躍上國際舞台，也讓台灣被全世界看到。

蘇幕僚指出，平溪天燈能成為外國遊客喜愛的景點，是植基於以往長年的經營，因為平溪天燈節自2001年起，已經連續十餘年列名交通部觀光局向國際宣傳的「台灣12大節慶之一」。同年起「平溪天燈節」更連同首辦的「貢寮海洋音樂祭」一齊被列入「臺北縣文化曆」，擴大宣傳台北縣的一鄉一特色，成功塑造「南蜂炮、北天燈」、「南墾丁、北貢寮」的美名，帶動瑞芳、平溪、貢寮周圍的觀光，蘇貞昌縣長的治理下，人口不到6000人的平溪鄉，遊客不斷，地方商家都很高興。

蘇幕僚說，侯友宜的說法，恐怕會讓市民更加看出他對新北市歷史發展脈絡陌生，以及市政掌握的外行。

代表民進黨參選新北市長的前行政院長蘇貞昌。圖／本報系資料照
代表民進黨參選新北市長的前行政院長蘇貞昌。圖／本報系資料照
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平溪天燈

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