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反柯聲浪高？ 綠營近8成議員參選人主張自提人

2018-04-18 16:14聯合報 記者邱瓊玉╱即時報導

民進黨基層反柯聲浪高，根據《財訊》雙週刊調查，剛通過初選的27位台北市議員準參選人中，有高達21位認為黨中央應該要自推候選人，僅1位表示傾向和現任台北市長柯文哲合作。換句話說，有高達7成7的台北市議員準參選人，都認為黨中央要自提候選人。

台北市議員洪健益被《財訊》點名是唯一傾向與柯文哲合作的市議員。但洪健益今天受訪大聲喊冤，強調自己完全沒有說支持柯文哲，當天受訪時，對方是問黨中央假投票的爭議，自己則是提到要不要禮讓柯文哲，是黨中央的事情，自己從沒支持過柯文哲。

他強調，若黨中央支持柯文哲，自己會盡全力與基層溝通，但基層要不要支持柯，當然不是自己可以決定，如今卻被解讀為「挺柯」，實在很冤枉。

李慶鋒表示，雙週刊揭露的調查顯示，希望黨中央自提人選的比例這麼高，自己也很訝異； 現在傳播媒體很強大，柯粉威力又很強大，大家還願意表態，真的很驚訝，大概一定程度也反映了每個議員在選區的顯性選民意見。

李慶鋒直言，其實站在柯文哲的立場也很委屈，因為過去民進黨的禮讓，導致他一下子又要回答台灣價值的答案，一下子又要尋求親民黨、新黨的支持；站在民進黨的立場，首都到底怎麼走，民進黨在台北市是無黨聯盟還是在野黨，也搞不清楚，有時候批柯，也獲不得黨中央的支持。

李慶鋒說，雙方都很委屈，這真的很不健康，彼此也內傷，所以盼回歸比較健康的政黨政治的道路，贊成民進黨自提人選。

王威中表示，自己立場很明確，而是身為一個民進黨員，當然支持黨中央的決定，台北市長提名決策權是在黨中央選對會、中執會，目前黨內也未決定一定提名誰，所以沒有要為特定人選站台主持，不然對其他候選人情何以堪。

根據《財訊》公布的調查結果，包括市議員謝維洲、李慶鋒、周柏雅、許淑華、江志銘等現任市議員都支持民進黨自推人選，其中市議員林世宗認為要提名可能贏的人選，梁文傑則是支持自推可以勝選的人選，周威佑支持自推適當的人選，劉耀仁則是現階段支持姚文智和呂秀蓮先拚民調。

而市議員王威中、高嘉瑜、顏聖冠、王閔生，以及新人陳賢蔚等5人，則未明確表達立場。

民進黨柯文哲王閔生

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