八成黨籍議員挺自推台北市長人選 民進黨：尊重

2018-04-18 15:38 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬殷 ╱即時報導



有媒體針對民進黨台北市議員進行民調，僅有一人表態傾向和台北市長柯文哲合作，八成都認為應自推候選人。民進黨表示，尊重個別議員的表態，對於台北市長選舉，選對會會衡量全局後做最好的選擇。