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北市未有女市長 呂秀蓮：保證做一屆

2018-04-18 16:20中央社 台北18日電

呂秀蓮選戰勝率百分百，一直很不滿民進黨台北市禮讓柯文哲，這次堅持參選到底。 圖／...
呂秀蓮選戰勝率百分百，一直很不滿民進黨台北市禮讓柯文哲，這次堅持參選到底。 圖／聯合報系資料照片
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表態參選台北市長的前副總統呂秀蓮今天赴北市議會拜會民進黨籍市議員，呂秀蓮說，未有女性擔任過台北市長，希望透過自己從政經驗帶領台北，且保證做一屆，再讓優秀人選接任。

九合一選舉年底登場，民進黨內有前副總統呂秀蓮、立法委員姚文智表態爭取黨內提名參選台北市長。

呂秀蓮今赴台北市議會拜會民進黨籍市議員，有10多名議員出席。呂秀蓮會前致詞時說，台北市人口女性比男性多12萬人，台北可說是女人城，更是長壽城，因男性平均壽命為80.5歲、女性86.2歲。

呂秀蓮表示，市議會目前有一名傑出的女性議長，卻沒有出現過女性台北市長，希望運用自己從政經驗，帶領台北，且保證只有做一屆市長，後續會讓更優秀的人接棒。

呂秀蓮指出，自己受立委姚文智邀請，將出席姚在22日舉辦的「機蛋大遊行」。

呂秀蓮表示，自己參選北市長是因擔心兩岸會發生戰爭，像去年有關戰爭焦點都在朝鮮半島，但南韓可巧妙利用和平、中立方式度過危機，眼看南北韓要步入和平之路，但兩岸關係卻越來越緊張，若當選台北市長，會邀請全世界愛好和平的首都共同結盟，推動世界和平聯盟，遇到戰爭，其他國家就會聲援台北市。

媒體提問，民進黨若推出參選人，要是敗選，責任應由誰負責？

呂秀蓮指出，民進黨為執政黨，沒有理由不在首都推人選，主張開放選舉，讓有意願參選的人負相關責任，若參選人主動停止競選活動，黨內也不用負責任。

呂秀蓮民進黨九合一選舉

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