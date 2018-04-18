台北市長「開放選舉」？ 呂秀蓮：讓要選的人自己負責

2018-04-18 13:43 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ╱即時報導



呂秀蓮還說，台北市有女性議長，但還沒有女性市長，因此給我四年，保證只有做一屆，未來將讓優秀的人接棒下去。記者邱瓊玉／攝影 分享 facebook

年底台北市長選舉，民進黨是否繼續禮讓台北市長柯文哲至今仍是未定數，不過有意爭取黨內提名的前副總統呂秀蓮、立委姚文智近來卻是動作頻頻，不僅姚文智即將在本周日舉辦遊行，號召「柯黑」們站出來，呂秀蓮今天中午也前往拜會市議會民進黨團，除了爭取黨內議員支持外，也針對市政議題做請教。

呂秀蓮也透露，昨姚文智曾來拜會，邀請自己參加周日的大遊行，所以自己也會參加，因為我們的理念都很相近。

呂秀蓮還說，台北市有女性議長，但還沒有女性市長，因此給我四年，保證只有做一屆，未來將讓優秀的人接棒下去。

對於姚文智今天上午接受電台專訪時提到，民進黨應該要自提人選，候選人選輸了也要負責，呂秀蓮認為，負責是必然的，每一個要競選的人，本來都要負責，一是對黨負責，二是對社會負責。

呂秀蓮還說，作為執政黨，沒有理由不在首都推自己人選，如果一定要稍微退後，那麼過去黨外時代是開放的，可以請要選人的自己負責任繼續跑，就像龜兔賽跑那樣，跑一跑自己會停下來，黨也不必負責任，「開放選舉」也是一個選擇。

對於市議員抱怨今年選舉沒有母雞，只能靠自己，呂秀蓮則說，每一位議員都是大母雞，初選成績都很好。