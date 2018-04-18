親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
吳茂昆接新教長
蔡總統出訪友邦
深澳電廠惹爭議
藍綠各黨拚選戰
陸台海實彈軍演
賴清德台獨主張
政治
軍事
綜合
確立國土新秩序

什麼友邦怪禮物 讓周美青要馬英九「騎回台灣」？

為何柳綠川評價兩極？學者：缺乏生命力

國民黨嗆用選票教訓民進黨 小英回擊「有點諷刺」

2018-04-18 14:36聯合新聞網 綜合報導

總統蔡英文。記者楊萬雲／攝影
總統蔡英文。記者楊萬雲／攝影
分享

2018選舉將近，各黨無不卯足全力準備選舉，國民黨更喊出要在年底選舉用選票教訓民進黨的狂語。針對此事，總統蔡英文日前接受週刊採訪時回擊「聽起來有點諷刺」，她認為民進黨所執行的許多政策都是國民黨執政時期想做不敢做、該做卻沒做的事，如年金改革、轉型正義，現在國民黨卻想回頭教訓民進黨，令人感到不勝唏噓。

根據《鏡週刊》專訪報導，總統蔡英文指出馬政府在交接時交代「年金改革」十分急迫，然而馬政府八年任內並未完成，民進黨則花費大量政治成本進行改革；另外轉型正義是威權體制下政府傷害人民權益甚至生命的事，國民黨才是最適合的執行人選，然而國民黨迴避責任，由民進黨接手，蔡英文質疑「他們還要教訓我們？」

蔡英文又舉例馬政府執政八年房價漲幅最高，如今民進黨執政，致力建築社會住宅，讓年輕族群在都會工作區能有棲身立命之處。她直言2016年民眾將選票投給民進黨，就是對國民黨感到失望，因此民進黨將會義無反顧、盡力執行，也許過程中有些倉促或不夠完整，她仍會努力補齊，然而蔡英文認為「國民黨要教訓民進黨，我是覺得有點諷刺啦」。

另外關於蘇貞昌將參選新北市市長一職之事，蔡英文表示因新北市人口有足足400萬，人口如此龐大的直轄市若由新生代接棒可能有些困難，加上蘇貞昌在台北縣長時期執政成績優秀，所以才會派出蘇貞昌加入選戰。

蔡英文期許民進黨新生代可以漸漸接手，傳承優良執政傳統，民進黨將利用此次選舉時機與大眾溝通，希望這次選舉，人民能給予民進黨鼓勵，讓改革能量得以累積。

民進黨新北市擬提名人蘇貞昌。報系資料照
民進黨新北市擬提名人蘇貞昌。報系資料照
分享

民進黨蔡英文蘇貞昌國民黨

相關新聞

外甥納豆遭爆沒酬不願站台 侯友宜笑「他敢收錢嗎？」

2018-04-18 11:17

選舉錢鬥！前公務員參選：我只剩身家

2018-04-18 10:01

民進黨將辦「柯黑大遊行」 孫大千：會不會太幼稚？

2018-04-18 09:32

找陳菊當競選總部主委？ 蘇貞昌辦公室回應了

2018-04-18 09:31

當年專抓黑名單？侯友宜：時代要往前看 彭明敏都選總統了

2018-04-18 14:31

台北市長「開放選舉」？ 呂秀蓮：讓要選的人自己負責

2018-04-18 13:43

招兵買馬！蘇貞昌競選團隊 急徵詢成員就位

2018-04-18 12:26

高思博質疑立院表現 黃偉哲拿馬英九的話回嗆

2018-04-18 11:53

政二代中箭！中市中西區議員 張溫鷹女陳俞融落馬

2018-04-18 11:49

影／出任蘇貞昌競選總部主委？ 陳菊：還沒討論到

2018-04-18 11:36

影／高思博再戰黃偉哲 批他立院政績輸這3人

2018-04-18 11:10

陳菊當蘇貞昌競總主委？ 侯友宜：不會吧...

2018-04-18 11:07

美肌、修圖不算什麼 這年頭想選舉還要會當綜藝咖

2018-04-18 09:00

422遊行反柯文哲 北市綠營14名議員挺姚文智

2018-04-17 23:38

王致雅許諾3周瘦3公斤 鍾沛君打氣：瘦了拍照不用修

2018-04-17 15:45

韓國瑜：目前沒計劃辭高市黨部主委

2018-04-17 13:13

不禮讓柯P會有負面外溢效益？ 姚文智：鬼打牆的放話

2018-04-17 11:34

整理包／2018大選開打 看縣市長選舉有誰參選？

2018-04-14 10:30

派系、中央執政牽絆 老天王處境不利

2018-04-11 16:11

搶當國民黨「屠龍刀」 盧秀燕、江啟臣誰能收復台中？

2017-11-18 09:00
看更多

熱門文章

吳茂昆任職陸機構？ 羅智強公布照片質疑吳說謊

2018-04-18 08:24

羅智強再爆：吳茂昆任國科會主委時兼大陸軍用公司顧問

2018-04-17 20:15

大陸軍演怕嗎？ 阿伯：金門不用打直接投降

2018-04-18 11:37

蔡總統出訪非洲 史國七位第一夫人排排站各有千秋

2018-04-18 09:51

共軍18日台海實彈射擊 同時間國軍重砲射擊卻取消

2018-04-17 23:12

賴清德務實台獨？ 孫大千：推卸責任的小把戲

2018-04-18 08:15

遭爆任大陸軍用公司顧問 新教長吳茂昆也說「莫須有」

2018-04-17 22:00

吳茂昆參加中美超導體會議 游淑慧：代表中國還是美國

2018-04-17 16:40

特戰營長首次參加山隘行軍? 原來先前是蛙人

2018-04-17 18:58

從統獨課綱到赴陸兼課 教育部長哪個不中槍？

2018-04-18 08:00

吳茂昆接任教育部長 東華大學網站恭賀教職員不回應

2018-04-17 16:57

促轉會被嫌惡 安和路居民：何不設博愛特區？

2018-04-18 11:09

獨╱軍演敏感時刻 金門突大停電2114戶陷黑暗

2018-04-18 12:08

中共對台軍演 孫大千指賴清德犯了五大錯誤

2018-04-18 08:12

捍家盟批：吳茂昆恐會是「同運」部長

2018-04-17 18:59

吳茂昆曾任中科院顧問 李錫錕：嚴重國安問題

2018-04-17 20:50

蔡英文抵達史瓦濟蘭 國王接機軍禮舞蹈歡迎

2018-04-17 23:06

新聞眼／赴陸爭議兩套標準 人人自危

2018-04-18 00:31

中共18日大規模軍演 金防部今演習較勁意味濃

2018-04-17 20:12

政二代中箭！中市中西區議員 張溫鷹女陳俞融落馬

2018-04-18 11:49

外甥納豆遭爆沒酬不願站台 侯友宜笑「他敢收錢嗎？」

2018-04-18 11:17

軍人年改段宜康猛轟退役中上將貪婪 邱國正動氣抗辯

2018-04-18 13:12

陸台海軍演 美眾議員：陸用恐嚇手段企圖讓台屈服

2018-04-18 10:11

蔡英文出訪非洲 幻象戰機武掛全戰備護航

2018-04-17 19:45

蔡總統出訪史瓦濟蘭 帶了這些伴手禮

2018-04-18 07:26

退伍軍職算退俸 「軍人退撫新制草案重點試算器」上網

2018-04-18 09:53

準教長被爆多項陸兼職紀錄 吳茂昆：交流都符規定

2018-04-17 23:58

不只管爺 新教長吳茂昆也用了「莫須有」

2018-04-17 22:37

雄二飛彈車趕戰備抽測 撞上自家指揮車

2018-04-17 18:12

中選會通過反同公投提案 呂秋遠：懷疑政府主張立專法

2018-04-18 06:39

吳茂昆 兩度與中研院長擦身而過

2018-04-18 00:39

吳茂昆任大陸軍用公司顧問？ 徐國勇：錯誤訊息

2018-04-17 22:00

總統出訪後共軍台海軍演 學者：一石多鳥

2018-04-17 15:46

遭爆校長任期請假天數達6成 吳茂昆：舊案重提悖離事實

2018-04-18 13:43

陳芳明怒：人權議題竟公投 中選會最黑暗的決議

2018-04-18 08:13

中選會審核認可馬英九所提公投案

2018-04-17 20:48

曾任陸中科院顧問 國民黨告發新教長吳茂昆違法

2018-04-18 11:15

準教長吳茂昆爭議 朝野促上任前釐清

2018-04-18 00:24

綠委吳思瑤：希望吳茂昆上任前釐清外界對他疑慮

2018-04-17 16:27

團隊和好朋友都反對接府祕 陳菊：我力圖遊說他們

2018-04-17 17:02
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top