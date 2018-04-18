國民黨嗆用選票教訓民進黨 小英回擊「有點諷刺」

2018-04-18 14:36 聯合新聞網 綜合報導



總統蔡英文。記者楊萬雲／攝影 分享 facebook

2018選舉將近，各黨無不卯足全力準備選舉，國民黨更喊出要在年底選舉用選票教訓民進黨的狂語。針對此事，總統蔡英文日前接受週刊採訪時回擊「聽起來有點諷刺」，她認為民進黨所執行的許多政策都是國民黨執政時期想做不敢做、該做卻沒做的事，如年金改革、轉型正義，現在國民黨卻想回頭教訓民進黨，令人感到不勝唏噓。

根據《鏡週刊》專訪報導，總統蔡英文指出馬政府在交接時交代「年金改革」十分急迫，然而馬政府八年任內並未完成，民進黨則花費大量政治成本進行改革；另外轉型正義是威權體制下政府傷害人民權益甚至生命的事，國民黨才是最適合的執行人選，然而國民黨迴避責任，由民進黨接手，蔡英文質疑「他們還要教訓我們？」

蔡英文又舉例馬政府執政八年房價漲幅最高，如今民進黨執政，致力建築社會住宅，讓年輕族群在都會工作區能有棲身立命之處。她直言2016年民眾將選票投給民進黨，就是對國民黨感到失望，因此民進黨將會義無反顧、盡力執行，也許過程中有些倉促或不夠完整，她仍會努力補齊，然而蔡英文認為「國民黨要教訓民進黨，我是覺得有點諷刺啦」。

另外關於蘇貞昌將參選新北市市長一職之事，蔡英文表示因新北市人口有足足400萬，人口如此龐大的直轄市若由新生代接棒可能有些困難，加上蘇貞昌在台北縣長時期執政成績優秀，所以才會派出蘇貞昌加入選戰。

蔡英文期許民進黨新生代可以漸漸接手，傳承優良執政傳統，民進黨將利用此次選舉時機與大眾溝通，希望這次選舉，人民能給予民進黨鼓勵，讓改革能量得以累積。