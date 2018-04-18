高思博質疑立院表現 黃偉哲拿馬英九的話回嗆

2018-04-18 11:53 聯合報 記者 聯合報 記者 劉宛琳 ╱即時報導



爭取代表國民黨參加台南市長的選舉的前政務委員高思博今舉行記者會，呼籲民進黨台南市長參選人黃偉哲，兌現通過初選後1個月公布初選經費的承諾，並指黃偉哲立院表現輸其他民進黨參選人，廣告誇大不實。黃偉哲回應，高思博引用自家口袋國會資料，根本球員兼裁判，對於高的指控，他用前總統馬英九的話回嗆「謝謝他的指教」。

黃偉哲指出，高思博所指控他所根據的數字，是他自己的口袋國會所抓的指標，口袋國會是高思博父親21世紀基金會所成立的，根本就是球員兼裁判，先射箭再畫靶。而且資訊不完整，並沒有列入預算提案和審查的部分，所以這份資料有偏差。

黃偉哲說，他跟高思博都當過第六屆立委，如果真的要比較，當時高的各項指標都遠遠落後他，只有書面質詢的數字贏他，但書面質詢就是助理的作文比賽，比較沒意義。對於高的指控，黃偉哲直言，「被一個退學生質疑好學生沒有拿到第一名，這部份我們只能很無奈」，但還是套一句馬英九講的話「謝謝他的指教」。

黃偉哲還酸高思博，他知道高的民調在國民黨裡沒有領先，所以心態比較急、比較荒，但不需要用這種負面的方式，自己射箭自己畫靶，用自己的評量指標來指控別人。