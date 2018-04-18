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影／高思博再戰黃偉哲 批他立院政績輸這3人

2018-04-18 11:10聯合報 記者劉宛琳╱即時報導

爭取代表國民黨參加台南市長的選舉的前政務委員高思博上月初舉行記者會，呼籲通過民進黨台南市長參選人黃偉哲，兌現通過初選後1個月公布初選經費的承諾。不過事隔35天黃仍未公布，高思博今再次舉行記者會要求黃偉哲對自己說過的話負責，呼籲他盡速公布初選經費。

高思博說，距離黃偉哲承諾的時間已超過，黃並沒有做到當初承諾的1個月後公布。不過從黃申報監察院的財產看法，裡面有1700萬因選舉導致的負債，而且黃本身的財產也有減少，希望黃偉哲可以對此提出一個交代跟解釋。

此外，高思博也公布立法院第九屆1到4會期黃偉哲的政績。高思博指出，跟同樣參加初選的民進黨立委陳亭妃、葉宜津跟王定宇比起來，黃偉哲的全文提案、部分條文提案、全文通過，部分條文通過以及委員會質和非本委員會質詢都落後其他3人。

高思博說，黃偉哲當初的廣告看板說自己問政第一，在國會評鑑有14次是第一名立委，但依照本屆資料來看卻落後其他參選人，奉勸黃偉哲廣告要以事實為基礎，要誇大事實也要有一個大家可以接受的範圍，而不是完全排在別人後面卻說自己優秀，這真的說不過去，這種宣傳很過分。

但高思博也說，黃偉哲適不適合當台南市長，就交給選民和社會去決定。

前政委高思博舉行「黃偉哲委員問政退步！初選經費不公布！」記者會。記者劉宛琳／攝影
前政委高思博舉行「黃偉哲委員問政退步！初選經費不公布！」記者會。記者劉宛琳／攝影
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黃偉哲高思博選舉

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