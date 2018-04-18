親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
吳茂昆接新教長
蔡總統出訪邦交
深澳電廠惹爭議
藍綠各黨拚選戰
陸台海實彈軍演
賴清德台獨主張
政治
軍事
綜合
確立國土新秩序

陳長文給「快樂台獨賴院長」的公開信 麥當勞店長推肯德基餐

「只剩我活著...」 被國家遺忘的世越號倖存者

選舉錢鬥！前公務員參選：我只剩身家

2018-04-18 10:01聯合新聞網 鳴人堂

怎麼讓選民在短暫的接觸中加深印象的，就是各式選舉看板。也無怪乎，位置好的看板，總...
怎麼讓選民在短暫的接觸中加深印象的，就是各式選舉看板。也無怪乎，位置好的看板，總是兵家必爭之地。 圖／聯合報系資料照
分享

相關新聞

民進黨將辦「柯黑大遊行」 孫大千：會不會太幼稚？

2018-04-18 09:32

找陳菊當競選總部主委？ 蘇貞昌辦公室回應了

2018-04-18 09:31

美肌、修圖不算什麼 這年頭想選舉還要會當綜藝咖

2018-04-18 09:00

422遊行反柯文哲 北市綠營14名議員挺姚文智

2018-04-17 23:38

王致雅許諾3周瘦3公斤 鍾沛君打氣：瘦了拍照不用修

2018-04-17 15:45

韓國瑜：目前沒計劃辭高市黨部主委

2018-04-17 13:13

不禮讓柯P會有負面外溢效益？ 姚文智：鬼打牆的放話

2018-04-17 11:34

整理包／2018大選開打 看縣市長選舉有誰參選？

2018-04-14 10:30

派系、中央執政牽絆 老天王處境不利

2018-04-11 16:11

搶當國民黨「屠龍刀」 盧秀燕、江啟臣誰能收復台中？

2017-11-18 09:00
看更多

熱門文章

羅智強再爆：吳茂昆任國科會主委時兼大陸軍用公司顧問

2018-04-17 20:15

中科院將自製複合式火箭搬上國際 瞄準登陸氣墊船

2018-04-17 11:56

明軍演只是「前菜」學者：再有台獨言行北京還會有動作

2018-04-17 10:40

吳茂昆任職陸機構？ 羅智強公布照片質疑吳說謊

2018-04-18 08:24

潘文忠為何下台 中研院士這樣說

2018-04-17 12:19

「沒讀過明星學校」 吳茂昆昔短褲騎單車「飄」向學生

2018-04-17 10:26

共軍18日台海實彈射擊 同時間國軍重砲射擊卻取消

2018-04-17 23:12

遭爆任大陸軍用公司顧問 新教長吳茂昆也說「莫須有」

2018-04-17 22:00

吳茂昆參加中美超導體會議 游淑慧：代表中國還是美國

2018-04-17 16:40

吳茂昆聲明：確有赴陸中科院交流 僅學術短期交流

2018-04-17 11:51

特戰營長首次參加山隘行軍? 原來先前是蛙人

2018-04-17 18:58

吳茂昆接任教育部長 東華大學網站恭賀教職員不回應

2018-04-17 16:57

好壯觀！ 蔡總統出訪史國4架幻象2000伴飛

2018-04-17 11:08

從統獨課綱到赴陸兼課 教育部長哪個不中槍？

2018-04-18 08:00

【重磅快評】卡管或保管？ 吳茂昆體會追殺後的艱難時刻

2018-04-17 12:20

【重磅快評】賴神挑選「吳爺」對上管爺的兩種解讀

2018-04-17 14:27

吳茂昆爭議多 許淑華批：就任日是我教育史上最黑暗日

2018-04-17 14:09

捍家盟批：吳茂昆恐會是「同運」部長

2018-04-17 18:59

吳茂昆曾任中科院顧問 李錫錕：嚴重國安問題

2018-04-17 20:50

柯志恩請問吳茂昆：攻佔部長室也OK嗎？

2018-04-17 14:43

新教長曾任陸中科院顧問？ 徐國勇：吳茂昆說從來沒當過

2018-04-17 12:40

新聞眼／赴陸爭議兩套標準 人人自危

2018-04-18 00:31

總統出訪拚外交 林濁水：非洲小國有法拚空間嗎？

2018-04-17 13:01

蔡英文抵達史瓦濟蘭 國王接機軍禮舞蹈歡迎

2018-04-17 23:06

中共18日大規模軍演 金防部今演習較勁意味濃

2018-04-17 20:12

最後一次主持市政會議 陳菊灑淚道別

2018-04-17 14:21

吳茂昆曾任中國科學院顧問 陸委會：不致違反兩岸條例

2018-04-17 12:36

【即時短評】赴陸講學 民進黨的兩套標準

2018-04-17 12:50

蔡英文出訪非洲 幻象戰機武掛全戰備護航

2018-04-17 19:45

空軍發布照片 幻象機護航總統座機

2018-04-17 14:44

吳茂昆爆任中國科學院顧問 陸委會：若任諮詢性質不致違法

2018-04-17 14:24

吳茂昆應已放棄美國籍？ 游淑慧：政院應該先確認吧

2018-04-17 11:12

準教長被爆多項陸兼職紀錄 吳茂昆：交流都符規定

2018-04-17 23:58

雄二飛彈車趕戰備抽測 撞上自家指揮車

2018-04-17 18:12

吳茂昆爭議 中研院：與中方簽有備忘錄

2018-04-17 14:56

不只管爺 新教長吳茂昆也用了「莫須有」

2018-04-17 22:37

吳茂昆任大陸軍用公司顧問？ 徐國勇：錯誤訊息

2018-04-17 22:00

總統出訪後共軍台海軍演 學者：一石多鳥

2018-04-17 15:46

中選會審核認可馬英九所提公投案

2018-04-17 20:48

冷眼集／準台大校長、準教育部長 赴陸講學兩套標準？

2018-04-17 14:27
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top