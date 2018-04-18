民進黨將辦「柯黑大遊行」 孫大千：會不會太幼稚？

2018-04-18 09:32 聯合報 記者 聯合報 記者 劉宛琳 ╱即時報導



柯文哲。圖／報系資料照 分享 facebook

民進黨將舉辦「柯黑大遊行」。前立委孫大千感嘆，為了一句台北市長柯文哲一句「兩岸一家親」，就徹底否定一個人，這樣的政治人物，會不會太幼稚了一點？考驗一個政治人物的最好時機，應該是觀察他在選票和理念之間，如何做出選擇。

孫大千說，他可以舉出許多理由，證明柯文哲並不適合擔任台北市長。但比起一堆「投機」和「偽善」的政客來說，柯文哲絶對算是一位值得尊敬的政治人物。

孫大千表示，傳統的政客，在選舉前夕，肯定狂開政策支票，不管是否可以兌現承諾，反正先把票騙到再說。同時，討好各方勢力，見人說人話 ，見鬼說鬼話，一切以勝選為前提。但是，柯文哲卻反其道而行，選擇做一位堅持信念，不向選票屈服的政治人物。

孫大千說，柯文哲不會為了想要得到民進黨的禮讓，修正「兩岸一家親」的論述。他沒有為了擔心失去獨派的選票，不敢拆除違法的陳抗帳棚。他沒有為了爭取老人家的選票，放棄他認為「發放敬老金就是買票」的立場，他也沒有為了討好開車族，改變「紅線違停開單，和停車格全面收費」的政策。

孫大千說，雖然柯文哲絕對不是一個成功的台北市長，他沒有團隊，缺乏能力，他也有許多的缺點和瑕疵需要改進。但是，在這個全新的時代裡，柯文哲獨特的人格特質和理念態度，是一個令人肯定的典範。倘若能夠通過初選，很榮幸，能夠有這樣的一位對手！