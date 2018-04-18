美肌、修圖不算什麼 這年頭想選舉還要會當綜藝咖

雲林縣議員周秀月今年元宵的問候親友大頭照，倒影與正面相貌不太一樣，眼尖網友發現後引起熱議，使她成為話題人物。 記者蔡維斌／翻攝 分享 facebook

2018年九合一大選競爭激烈，許多參選人為加深選民印象，無所不用其極，不但看板要修圖、拍照要美肌，行銷時更要秀才藝、搞綜藝，有人被網友狂酸時更要有自我解嘲，甚至「趁勢加碼」，讓人大開眼界。

不過，只想著讓選民留下記憶點，可能也得付出代價；小心KUSO過了頭，對形象未必加分。

國民黨台北市大安文山區市議員參選人王致雅日前在臉書上PO出自己和看板的合照，不料卻遭網友調侃修圖修太大了吧。 圖／截取自王致雅臉書 分享 facebook

●王致雅看板「不同人」 幽默化解尷尬

國民黨台北市大安文山區市議員參選人王致雅日前在臉書粉絲團上傳自己和看板的合照，不料卻遭網友質疑「差太大」，紛紛留言調侃「看了半天，我找不到候選人」、「修圖修太大和本人差太多」，還有人酸「根本是不同人嗎」，酸意滿點。

王致雅幽默回應「瑞凡我回不去了」，坦言歲月是把殺豬刀，選舉真是累人，這就是選前選後的差別，現實總是殘酷，修圖總是美好，以後一定會好好學修圖。

王致雅說，自己欠設計師的不是錢，是滿滿的歉意，就是因為太認真跑攤才讓各位說設計師很隨便，她承諾，3個禮拜之內會進減肥工廠維修，目標減3公斤，若5月4日沒達到目標，開放領取200杯油切綠茶。

王致雅的「減肥文」一出，不少藍營新人包括鍾沛君、徐巧芯、游淑慧都在臉書聲援，熱心傳授減肥經驗，一起製造話題。

其實，王致雅2014年參選市議員時，就推出「叫我姐ㄚ VS. 叫我姐姐」MV，至今吸引24萬次觀看，片中她模仿謝金燕載歌載舞，引起話題。這次也有人期待看到新的MV。

●秀月姐ㄚ的倒影忘了修 無心插柳變網紅

今年元宵節，競選連任的雲林縣議員周秀月「秀月姐ㄚ」在臉書PO一張站在窗邊的自拍美照，祝福親友及支持者「人圓、事圓、家庭圓」，贏得親友讚賞，周秀月也將此照作為臉書頭像。

但眼尖網友發現玻璃窗倒影和正面臉蛋「差很大」，留言「提醒」周秀月「修圖不能只修一半、美編薪水不能欠」等，也有鄉民發揮毒舌功力，包括「這是兩個人嗎」、「母女出來慶元宵」，周秀月頓時成了元宵最熱門的「網紅」。

「反正都是我。」周秀月事後表示，照片是朋友在雲林石榴火車站拍攝傳給她的，她覺得很漂亮，根本沒注意到鏡子裡的自己看起來不一樣，也沒注意有修圖；對於網友揶揄，她大方表示無所謂，就當博君一笑。

國民黨爭取參選板橋區議員的葉元之，拍kuso葉問影片宣傳。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

●原汁原味的葉師傅 跳針千遍也不厭倦

新北市板橋區國民黨議員參選人葉元之，曾是新北市府副發言人，因長相被戲稱「新北吳彥祖」，過去也常在市府臉書直播中出現，或變裝宣傳政策，包括扮成電影神鬼奇航的船長等，被冠上「網紅公務員」。

近期他拍攝一支洗腦MV，影片中不斷唱著「妳好我姓葉、葉師傅的葉」、「我是葉師傅YA，我原汁原味」，還融入「傻眼貓咪」、「無言薯條」等時下KUSO哏，就是要讓人記住他的名字。

「葉師傅原汁原味」

●搞笑漫才給你看 這是真的表演藝術

同選區時代力量議員參選人彭盛韶曾是柯P幕僚，他5、6年前拜師學習日本特有搞笑表演「漫才」（類似相聲），還與好友曾威豪組成搭檔「壽壽壽」，3月底公演時將鄉土劇置入、發面紙、候選人海報修圖等話題融入表演段子中，連柯P都變成哏，影片放上網路獲得迴響。

新北市板橋區時代力量議員參選人彭盛韶（右）會說日本特有的搞笑表演「漫才」，還將選舉話題都融入段子中。 圖／翻攝彭盛韶臉書 分享 facebook

彭盛韶說，漫才題材原本就生活化，這次公演遇上他參選，就把選舉話題幽默詼諧呈現，他意外發現硬梆梆的政策用漫才說出來，民眾比較能「吃下去」，他近期也計畫跟民間團體合作，將政見訴求用漫才呈現，也更希望讓外界關注台灣表演藝術的多元和困境。

【漫才】壽壽壽/我要找工作(漫！！男塾)

●女議員辣扮神力女超人 市長心跳一百八

民進黨台中市議員賴佳微，去年質詢時突然把外衣一脫，變身「神力女超人」，以高叉低胸裝扮、拿著道具寶劍質詢台中市長林佳龍，林佳龍還說「我會緊張，心跳一百八」。賴佳微也因此躍上臉書「卡迪諾狂新聞」當周第一名，瞬間成網紅。

台中市議員賴佳微質詢時扮成「神力女超人」，瞬間成網紅。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

雖然不少網友酸她「秀下限」等語，但尋求連任的賴佳微卻說，她完全不受影響，甚至有機會還可想其他造型；她扮成美國動漫角色「神力女超人」質詢當天，其實是要凸顯性別平權的議題。

台南市長參選人、伍彩集團創辦人林義豐今年70歲，大方在競選看板上展現結實身材。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

●70歲半裸看板 CEO選市長秀肌肉

無黨籍的台南市長參選人林義豐，掛出吸精的「老鮮肉」看板，他扮成蛙人部隊指揮官，半裸上身秀出精壯身材，訴求「能力、魄力、執行力」，而他已70歲。林也發行「豐市長瘋新聞」，用充滿自我的風格在臉書行銷政見。

林義豐是台南建築公司伍彩集團創辦人，參選主打「CEO力轉台南」。他說，自己執行力強，有能力解決現存問題，主張自用住宅和地價稅免稅，還要引進西班牙瘋狂星期五Crazy Friday、泰國Night Market 午後夜市等。

台北市長柯文哲去年被《GQ》雜誌獲選為2017 GQ年度風格男人，拍了一系列宣傳照，也遭網友笑稱「美肌開很大」。 圖／截取自GQ Taiwan臉書粉絲團 分享 facebook

●柯文哲化身GQ型男 被笑虧「美肌開太大」

台北市長柯文哲也曾被網友笑虧「美肌開好大」。柯文哲去年和其餘入圍的還有演員吳慷仁、歌手盧廣仲、主廚江振誠、忠泰集團副董事長李彥良等人，一同被《GQ》雜誌獲選為2017 GQ年度風格男人，並拍攝一系列的「帥照」。

只見穿衣風格向來走「隨興風」的柯文哲，難得穿上西裝，還打著領結，高舉書本，眼光銳利的看著前面，再搭配自己的閱讀格言則是「我的興趣就是閱讀，而閱讀得到知識，知識就是力量」。

對於柯文哲的裝扮，不少網友稱讚好帥喔，不過也有網友戲稱「修太多了吧」、「P圖P過頭了」、「美肌是開多大」。

柯文哲則是笑說「我也這麼覺得」，還說GQ雜誌是「化腐朽為神奇」，那個化妝品很貴，擦粉就變那樣子了。