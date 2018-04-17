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422遊行反柯文哲 北市綠營14名議員挺姚文智

2018-04-17 23:38聯合報 記者邱瓊玉蔡翼謙／台北報導

民進黨台北市長擬參選人姚文智22日將舉辦大遊行，呼籲「柯黑」們站出來，一起用腳投...
民進黨台北市長擬參選人姚文智22日將舉辦大遊行，呼籲「柯黑」們站出來，一起用腳投票。 記者邱瓊玉／攝影
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民進黨「反柯」情緒高漲，立委姚文智4月22日將舉辦松機大遊行，呼籲不滿台北市長柯文哲的「柯黑」們站出來用腳投票，民進黨14名跨派系議員昨也站台力挺，呼籲黨中央自提市長人選。

姚文智昨在國父紀念館前舉辦遊行前記者會，背景就是停工多時的大巨蛋；周日遊行將從民權公園前往大巨蛋。姚文智說，過去有「周處除三害」，現在北市也有三害，分別是松機、大巨蛋、柯文哲，三害若不除，台北發展遙不可及。

民進黨14名跨派系議員謝維洲、簡舒培、李建昌、何志偉、王孝維、阮昭雄、李慶鋒等人昨出面挺姚。王孝維表示，現在狀況很慘，幾乎一天幾十通簡訊、LINE、FB留言，揚言民進黨不推人選，要嘛不投票，要嘛就是投給對手，反柯情緒已經高漲，希望黨中央可以有明智抉擇。

外傳黨中央擬讓立委與台北市議員參選人匿名「假投票」，是否禮讓柯文哲？李建昌說，這對基層黨員不尊重，應該針對黨員舉行諮詢性公投。他也說，民進黨是執政黨，首都一定要有自己的市長參選人，這是對支持者負責。

對於有選對會人士說，若黨不再禮讓柯，對於綠營選情較膠著的新北市、彰化縣、雲林縣等會有負面影響。姚文智說，如果擔心負面影響，這些縣市乾脆訴求「我支持兩岸一家親」、「支持九二共識」，這根本就是鬼打牆的放話；在三足鼎立下，民進黨有勝選機會，他有勝選把握。

民進黨姚文智柯文哲選舉大巨蛋

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