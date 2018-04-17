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韓國瑜：目前沒計劃辭高市黨部主委

2018-04-17 13:13中央社 台北17日電

國民黨高雄市黨部主委韓國瑜。 圖／聯合報系資料照片
國民黨高雄市黨部主委韓國瑜。 圖／聯合報系資料照片
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國民黨高雄市長擬參選人韓國瑜今天表示，現在完全沒計劃辭去高雄市黨部主委一職或請假，若此時拂袖而去，高雄市議員、里長提名會一團亂；他會在進行初選民調時立刻請假。

由國民黨雙北市、桃園市議員擬參選人陳孝威、連堂凱、簡皇譽、簡志偉等7位年輕世代組成的「Y世代聯盟」，今天上午在立法院舉辦記者會並公布新的競選影片，7人在現場換上國軍抗戰時期服裝，象徵傳承歷史，並誓言洗刷民眾對國民黨沒有年輕人、黑金等錯誤形象，也特地請韓國瑜北上到現場一起加油打氣。

韓國瑜表示，現在台灣20到29歲的年輕人，幾乎有53%的人選擇離開台灣，而高雄40歲以下年輕人離開高雄的比例達到74%，等於每4個年輕人有3人離開高雄。所以不管是從國家發展、國民黨、人民等角度來看，有年輕人有理想願意從政，絕對是好事，非常願意鼓勵他們，幫忙打氣加油。

對於黨內沒有資源，如何打好年底選戰？韓國瑜會後受訪表示，有多少錢打多少仗，就算沒錢也是盡量往前走，這幾個月的確物資上非常缺乏，現在是靠著精神意志力在撐，堅強的走下去，認真打選戰，要讓高雄市民覺得國民黨變了。

另外，對於是否會辭去國民黨高雄市黨部主委一職，韓國瑜說，現在完全沒計劃辭職或請假，因為現在還要處理市議員、里長提名，沒有一天閒下來，若此時拂袖而去，會一團亂，要先把議員、里長的提名完成，預計5月中旬可告一段落，到時他會在進行初選民調時立刻請假。

韓國瑜表示，針對高雄市長提名作業，現在開始要在一個月內找到兩家民調公司，也預計將舉辦兩場集會式的政見說明會，一場辦在原高雄市區，一場在原高雄縣區。他說，若最後國民黨立委陳宜民初選過關，他會全力輔選。

韓國瑜國民黨

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