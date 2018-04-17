422松機大遊行 姚文智籲：「柯黑」們站出來

2018-04-17 11:52 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ╱即時報導



民進黨年底是否要繼續禮讓台北市長柯文哲，至今依舊情勢不明，黨中央規劃五月與黨籍北市議員討論，甚至不排除用假投票、匿名問卷方式進行。不過民進黨台北市長擬參選人、立委姚文智本周日(22日)將舉辦松機大遊行，呼籲「柯黑」們站出來，大家一起用腳投票。

姚文智今也選在國父紀念館前舉辦遊行前記者會，背景恰巧就是停工多時的大巨蛋，包括謝維洲、簡舒培、李建昌、何志偉、王孝維、阮昭雄、李慶鋒等14位現任民進黨籍市議員今也一同出席站台，力挺姚文智。

王孝維強調，現在的狀況很慘，幾乎一天幾十通簡訊、LINE、FB留言，上面都寫得很清楚，如果民進黨不推人選，要麻不投票，要嘛就是投給對方，這種情緒已經高漲，會於像「柯黑」這樣子的民眾，也只能用理智方式說明，這次選舉真的和過去很不一樣，希望中央可以有明智抉擇。

李建昌則說，民進黨是執政黨，首都一定要有自己的市長候選人，這是對支持者的負責。

對於黨中央有意「假投票」，李建昌說，現在的形勢太狹隘，對基層黨員不夠尊重，應該要針對黨員做諮詢性公投，尤其5月27日要做黨職選舉，應該也要讓黨員表達意見，而不是29位議員表達意見，這是不對的。

對於不禮讓柯文哲的負面外溢效益，李建昌認為，必須要有科學性數據去評估，這樣子的說法不一定準確，因為選戰會因地制宜，每個地方的候選人條件不同、政見不同，黨中央也許有這樣子的顧慮，但對第一線作戰的人而言，最後決定關鍵是各地方候選人本身的條件和政見上。

李慶鋒說，支持民進黨自己提市長候選人，不能說民進黨是執政黨，卻對首都發展沒有意見，這是選民無法接受的。

姚文智表示，422舉辦遊行有三個目的，一是為台灣價值而走，二是為翻轉台北而走，三是為國家首都而走。