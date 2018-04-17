不禮讓柯P會有負面外溢效益？ 姚文智：鬼打牆的放話

2018-04-17 11:34 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ╱即時報導



民進黨台北市長擬參選人、立委姚文智忍不住大酸，如果擔心負面影響，那叫這些縣市乾脆直接喊「我支持兩岸一家親」、「支持九二共識」，請中國領導人習近平跨海站台算了。記者邱瓊玉／攝影 分享 facebook 年底台北市長選舉，民進黨是否要禮讓台北市長柯文哲至今仍是未定數，不過如今又傳出有選對會人士認為，若黨自提人選，不再禮讓柯，對於綠營選情較「膠著」的縣市，例如新北市、彰化縣、雲林縣等會有負面影響，甚至直接波及民進黨新北市長選情。

對此，立委姚文智忍不住大酸，如果擔心負面影響，那叫這些縣市乾脆直接喊「我支持兩岸一家親」、「支持九二共識」，請中國領導人習近平跨海站台算了，這根本就是鬼打牆的放話，忘記從政的初心，也忘記對台灣人民的責任。

姚文智表示，不管是民進黨高層、核心人士到底是誰，公開講話應該要負起責任，媒體也不應該傳遞隱匿姓名的放話，這和在網路上造成沒有兩樣，此風不可長。

姚文智不滿表示，民進黨基本價值、信念、參與政治理想不顧，每天在那邊計算外溢、內縮的，根本就是鬼打牆的放話。

姚文智強調，作為全民執政的民進黨，對於台北市應該要提出願景看法、提出自己的候選人，這是對台北市民負責的評估，更何況如果沒有推自己候選人，台北市很多支持者票根本投不下去，影響更多的是市議員選情。

姚文智說，在三足鼎立下，民進黨有勝選的機會，自己也有勝選的把握，有信心當選台北市長，這也會讓台北市民積極參與這次選舉，為價值、政策、候選人辯論，讓投票率增高，尤其台北市議員需要母雞，呼籲黨中央人士不要再躲在背後放話了。