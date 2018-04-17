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在與蔡政府作戰？ 侯友宜：不是這樣嗎

2018-04-17 00:24聯合報 記者魏翊庭／新北報導

國民黨新北市長參選人侯友宜（右二），昨陪同國民黨新北市議員參選人江怡臻（右一）在...
國民黨新北市長參選人侯友宜（右二），昨陪同國民黨新北市議員參選人江怡臻（右一）在捷運海山站外拜票。 記者魏翊庭／攝影
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國民黨新北市長參選人侯友宜昨陪黨籍新北市議員參選人江怡臻，在捷運海山站外拜票，還傳授跑選舉秘訣，由於侯日前批民進黨對手以黨和總統府力量為競選機器，昨媒體問侯是否覺得和整個綠營政府作戰？侯友宜連笑3聲，反問「不是這樣嗎？」

侯友宜昨展現親和力，不時加入一旁運動、練功人群，更以熟練台語口訣提醒江怡臻，選舉要「頭重、嘴甜、腰軟、手腳快。」受訪時還不忘提到他關注網路，年輕幕僚建議他臉書、Instagram上可放「萌照」，他覺得很新鮮，就照著貼出來。

侯友宜心情輕鬆，不過媒體仍追問侯，14日在黨務活動上批評即將代表民進黨參選新北市長的行政院前院長蘇貞昌，以黨和總統府的力量作為競選機器。

媒體問侯友宜是否覺得自己和整個政府作戰？侯「哈哈哈」笑3聲，反問「不是這樣嗎」，不過「別人怎麼說、怎麼做，自己打拚比較實在」。

另有媒體報導，國民黨部安排婦女會等行程，有邀請侯但侯沒有出席，被解讀與黨行程切割、迴避與黨主席吳敦義同台；侯友宜說，他的行程以選辦安排為主，多和議員、里長及地方仕紳拜會，瞭解地方對市政建設相關意見。

至於與周錫瑋的會面，侯友宜說，其實他在選完就馬上有聯絡，剛好是周前縣長出國，最近周前縣長剛回來沒多久，會找個時間安排好親自前去拜訪。

侯友宜選舉

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