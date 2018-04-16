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綠禮讓柯文哲與否不排除假投票 姚文智提腳投票

2018-04-16 17:21中央社 台北16日電

民進黨立委姚文智。圖／聯合報系資料照片
民進黨立委姚文智。圖／聯合報系資料照片
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民進黨年底選戰是否和台北市長柯文哲合作仍未定案。有意參選台北市長的民進黨立委姚文智今表示，黨內高層放話要假投票，基層就用「腳投票」遊行表達反對，認為應自推參選人。

民進黨預計在5月舉辦座談會，找來台北市議員參選人和台北市立委討論是否要和柯文哲合作，並分析合作與否的利弊得失。不排除用假投票或匿名問卷方式徵求意見。

有網友涉偽造變更民進黨籍台北市議員王世堅的影音內容，並放上網路散布。姚文智今天陪同黨內台北市議員王世堅到警局報案，會前媒體聯訪詢問，對於黨內擬「假投票」一事，姚文智發表上述看法。

姚文智表示，黨內高層放話要假投票，基層人民就用「腳投票」一起站出來表達反對柯文哲的心聲，呼籲大家一同參與22日舉辦的「機蛋大遊行」，站出來反對民進黨和柯文哲合作。

他說，對於這個不敢具名的消息，基層就用民意「腳投票」，通通站出來反對民進黨和魔鬼交易，民進黨應堂堂正正實踐台灣民主價值，循民主程序自推台北市長參選人。

王世堅則表示，針對今年台北市長選舉，民進黨不應再和柯文哲魔鬼交易，也不要再被柯文哲政治綁架和感情勒索，這是多數民進黨基層的聲音，而黨內高層則應執行基層的集體意志。

民進黨投票柯文哲姚文智

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