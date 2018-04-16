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看台北市長選情 吳碧珠：綠營無強棒、藍營要加油

2018-04-16 12:19聯合報 記者邱瓊玉╱即時報導

已任九屆市議員、五屆台北市議長吳碧珠，年底確定不再競選連任，不僅衝擊國民黨年底議員選情，也影響議長選情。吳碧珠今接受電台專訪時，暢談自己「退休心得」，也分析藍綠市長選情。吳碧珠表示，民進黨至今沒有任何提名策略，很可能就是要禮讓台北市長柯文哲，更何況目前還沒有看到民進黨有什麼強棒。

至於國民黨選情的部分，吳碧珠直言，只能說「多加努力」，儘管目前局勢還很混亂，不過柯文哲還是處於前段班的。

吳碧珠表示，就目前來講，其實對國民黨是比較不好的局面，也呼籲黨中央盡快決定提名人選，事不宜遲，不盡快定調，殺傷力會更大。

對於柯文哲「前段班」的理由，吳碧珠表示，儘管柯文哲確實有被質疑之處，不過也是有在做事情，且選民結構人心思變，柯文哲又還有大數據、網軍等兩大利器，只要掌握網路，就是勝算關鍵。

對於黨內市議員的提名風暴，原本欲提名33席，卻傳出因吳碧珠反對，最後保守提名31席，破天荒未達議會過半目標，引發黨內爭議，副主席郝龍斌更在中常會閉門會議上罕見動怒開炮，最後又因吳碧珠不選連任，讓市黨部再度增額提名，最後總計提名33席。

對此，吳碧珠表示，從第七屆至第十二屆的議員當選席次來看，國民黨已連續六屆沒有過半，數字會說話，不然為什麼每次副議長都是其他黨籍，為什麼國民黨要和其他黨合作，這點應該要認清事實，包括選民結構、大數據都在改變。

吳碧珠說，我是以實務為原則，過去9屆選舉的經驗、數字告訴我，保守提名對國民黨是有利的，應該是要做保障當選席次為前提的提名考量，如今還是認為自己的想法是對的，不過尊重黨中央、市黨部的相法。

吳碧珠還說，作戰不宜隨意變更，這壞了兵家大忌，提名席次應該要深深分析才對，而不是過了過半而過半提名。

吳碧珠說，這屆新人提名額度比歷屆都還高，這也證明我們不是壓榨新人空間，這次新人人才濟濟，祝福他們高票當選。

台北市議長吳碧珠表示，民進黨至今沒有任何提名策略，很可能就是要禮讓台北市長柯文哲...
台北市議長吳碧珠表示，民進黨至今沒有任何提名策略，很可能就是要禮讓台北市長柯文哲，更何況目前還沒有看到民進黨有什麼強棒。圖／報系資料照
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