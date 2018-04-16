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最新財申 柯文哲存款1589萬侯友宜587萬

2018-04-16 11:35中央社 台北16日電

根據最新財產申報資料，尋求連任的台北市長柯文哲存款有新台幣1589萬餘元，與上期相比，增加近200萬。擬參選新北市長的前新北市副市長侯友宜則申報存款587萬元。

柯文哲與妻子陳佩琪共同申報8筆土地、2筆建物，資料與去年無異，除存款1589萬3361元外，還申報基金憑證356萬1383元，保單9筆皆是陳佩琪名字。債務、事業投資、其他財產等欄位皆空白。

柯文哲在備註欄指出，房屋僅一處自用，6筆土地（大安區金華段）都是目前住家的土地，新竹一處是農地及農舍，陳佩琪民國105年9月與母親及兄姊共同繼承父親遺留的澎湖土地一筆，陳佩琪持分1/5。

柯文哲說，當選後為避嫌，家人均未再做新的投資，目前帳面基金均為過去的投資。他聲明指出，這一年夫妻收入均來自薪資所得和基金贖回所得，財產來源都有扣繳憑單、繳稅收據和基金贖回憑證證明。

選舉補助款部分，柯文哲指出，103年拿到補助款2561萬9490元，因夫妻均未有基金會或在基金會任職，選舉補助款暫放私人存摺。首次監察院申報（104年）前已捐出1036萬，第二次申報後再捐出511萬；106年被監察院罰款61萬9488元。

他說，另外補助款用於選前支出約600萬元，包括整修仁愛路臨時辦公室及未有選舉帳戶前整修松江路辦公室、人事支出、交通支出和演講場地支出等，選後因選舉帳戶不足再支出387萬元，選舉補助款除用於選舉用途外，剩餘已捐贈完畢，故選舉補助款已用罄。

國民黨下屆新北市長擬參選人侯友宜申報土地2筆、建物2筆，存款587萬2087元，有價證券420萬4786元，保險3筆。另信託土地6筆。與上期申報資料相比，存款減少100多萬元。

此外，台北市3名副市長申報資料顯示，林欽榮申報土地一筆、建物7筆，存款空白，債務則有4840萬元，為房屋貸款；陳景峻申報土地14筆、建物15筆，存款1699萬餘元、有價證券1456萬餘元，債務高達1億4898萬餘元，包含借貸與房貸；鄧家基申報土地5筆、建物3筆，存款443萬餘元。

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