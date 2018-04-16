比超商店員更神！民代服務處 賣菜教英語兼道路救援

選民服務到底服務什麼？常引人好奇。圖為1985年，某台北市議員候選人選民服務處忙碌情形。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

民意代表最主要的工作是「為民服務」，選民的需要百百種，為民服務也就必須無所不包，從餐館、菜園、手機行、假髮店到停車場，什麼都服務，什麼都不奇怪，民代自許為民服務沒有最好，只有更好！

溫馨食堂 免費蔬果寄賣

嘉義市議員張秀華服務處常有溫馨的午餐共食，助理、志工、鄰里好友等一起分享家常料理，相當溫馨。記者王慧瑛／攝影 分享 facebook

嘉義市議員張秀華主打「厝邊的阿華」親民形象，服務處每天一開門，就有退休族來看報紙，有人借影印、列印，甚至開口借錢，各式各樣需求，考驗服務團隊應變能力。到了中午，服務處變身「溫馨食堂」，助理、志工與鄰里友人共食，服務處主任楊沛琦是廚藝高手，最近洋蔥盛產，有選民送洋蔥到服務處，中午就做成一道涼拌洋蔥。

嘉義市議員蔡永泉（右）的服務處幫忙農民銷售地瓜、雞蛋等，用行動助農。記者王慧瑛／攝影 分享 facebook

另一名嘉義市議員蔡永泉則是在服務處賣雞蛋、地瓜、木瓜、高麗菜、蒜頭，民眾到服務處洽公還能買菜。蔡永泉說，許多農民苦無銷售管道，他的服務處提供寄賣服務，農民要他賣多少價格他就照辦，沒有賺利差，純粹幫忙。

除了銷售農作物，曾經是高中英文老師的蔡永泉，英語嚇嚇叫，有民眾遇到英文問題，會帶著作業到服務處請教「蔡老師」，被打趣說好像英語補習班。

手機拍美照 長輩圖教學

高市議員黃柏霖，希望將服務處打造為「公益平台」。圖／取自黃柏霖臉書 分享 facebook

高雄市議員黃柏霖服務處每周固定有法律、產壽險、勞保諮詢，還打造公益平台，提供志工培訓課程。他的服務處還開設手機行銷班，請老師來教老人家如何用手機拍美照、製作長輩圖，吸引很多老人家參加。至今已開辦6堂課，有1800人次上課。

另名市議員黃紹庭的服務處也是附近老人家的手機諮詢站。市議員簡煥宗除法律諮詢服務，也提供土地代書、保險等諮詢服務。

邀獨老共食 加量吃兩餐

屏東恆春鎮民代表吳明文8年前匯集社會善心力量，在服務處設免費供應獨居老人及弱勢族群中餐至今。記者潘欣中／翻攝 分享 facebook

屏東縣恆春鎮獨居老人比率高，常為三餐問題頭痛，鎮民代表吳明文8年前匯集社會善心力量，在服務處設立免費供應獨居老人及弱勢族群中餐的「協助防飢、善食餐館」，從一開始的每日50份，現已增至上百份。

「我們的餐食不馬虎，2菜1肉1湯，行動不便獨居長者還會特別加量，吃不完可留當晚餐！」吳明文說，善食餐館的烹飪設備、裝潢費用和餐點食材，是旅外和在地鄉親善心捐助；善食餐館8年不輟，除了善款源源不絕，更要靠一群每天一早採買食材、烹飪、清洗及送餐的愛心志工團隊。

捐髮送癌童 闢開心農場

桃園市議員萬美玲（後排右三）每年6月發起義捐秀髮幫助癌友，10年捐秀髮製作千頂假髮。圖／萬美玲提供 分享 facebook

桃園市議員萬美玲服務處每年6月，與學校、社團發起募捐頭髮幫助癌童、癌症婦女製作假髮，10年來，共募捐頭髮製作近千頂假髮。萬美玲說，每年募捐的頭髮製作每頂假髮，分送癌童、癌症婦女找回自信，覺得很有意義。

陳昭煜議員提供四分農地，供智障者平日在這裡養雞等活動。圖／攝自臉書 分享 facebook

南投縣議員陳昭煜在九二一震後，把集集鎮一塊家族共有的4分地，成立「生態社區家園」，蓋雞舍和鴨寮，提供給智障者家長協會使用，讓30多名智障者當起快樂農夫，天天來這裡飼養禽畜、種植蔬果。

型男大主廚 尋人一把罩

苗栗縣議員陳光軒直播示範糯米椒炒雞翅，網友討論度高。圖／摘自陳光軒臉書 分享 facebook

苗栗縣議員陳光軒最特別，在臉書直播「議員幹什麼？」讓大眾了解縣議員的日常生活外，有一集還親自示範「糯米椒炒雞翅」，一炮而紅，許多網友大讚「議員上菜太厲害了」、「香味飄出來了」，還有網友吵著要他下廚請客。

他最近還接下幫人尋母任務，苗栗國中棒球隊4月24日要參加全國青少棒錦標賽，依規定選手必須檢具身分證正本，但其中1名主將的父母離婚後，母親不知去向。校方求助陳光軒，不到1周就幫學生找到母親，解決了問題。

更妙的是，有天他接到一家麵店老闆電話，說有客人訂了焿麵沒有來拿。陳光軒透過App查到，原來是頭份警察分局警員忙於辦案，忘了訂了一碗麵，半小時就搞定。

全天候服務 半夜也出擊

苗栗縣議員劉寶鈴24小時全天候服務，日前一株大樹倒在路中間，深夜路燈昏暗，機車女騎士不慎撞上，大樹難以移除，容易再度發生危險。劉寶鈴晚上10點多接到求助電話，立即協調大型吊車漏夜清除障礙。

台東縣議長饒慶鈴熱心公益，過去十三年來，每年至少自辦或合辦卅場下鄉義剪活動。圖／謮者提供 分享 facebook

台東縣議長饒慶鈴一年至少自辦或合辦下鄉義剪30場以上，每周四下午三點半到五點，提供選民法律服務，採現場或與律師通電話等兩方式進行。台東立委劉櫂豪服務處每周五提供法律服務，選民有任何問題求助，服務處都會協助，或轉請相關單位協助。

停車場便民 法扶最貼心

台南市議員陳朝來提供另類選民服務，將自家服務處停車位免費提供鄉親停放。記者謝進盛／攝影 分享 facebook

「讓選民『有感』的服務，尚重要！」台南市市議員陳朝來16年來提供服務處停車位免費供鄉親停放，甚至連自己專用停車位都空出來，唯一要求是限當日停放，停車位從先前的12個，現增加到20個。陳朝來說，台南市停車位嚴重不足，尤其市區一位難求，提供停車位讓鄉親方便，也能讓附近交通改善，對自己選舉加分不少。

新北市中和區議員參選人張維倩本身就是律師，2015年底起提供法律扶助服務。圖／翻攝自張維倩臉書 分享 facebook

新北市議員參選人張維倩本身有律師資格，她在市議員父親張瑞山服務處擔任法扶律師，將生澀法律名詞變成生活化，讓民眾很快就能了解，笑稱服務處像是法律事務所。

新北市議員蔡淑君去年3月在機場捷運通車後，曾揪團300人，想替林口民眾申請可半價搭乘的「通勤135團體優惠專案」，透過臉書號召湊團，3天就達到人數門檻。雖然最後因不符合方案中規定的條件功敗垂成，但已讓林口人留下深刻印象。