是否比照蘇貞昌拔劍再戰？賴清德：我有工作在推動

2018-04-15 10:59 聯合報 記者 聯合報 記者 林河名 ╱即時報導



被問到行政院長蘇貞昌願意拔劍再戰新北市，自己是否也願意承擔參選台北市長？行政院長賴清德說，「我現在有我的工作在推動」。記者林河名／攝影 分享 facebook 民進黨積極勸進行政院前院長蘇貞昌參選下屆新北市長，蘇貞昌已表示願意承擔。行政院長賴清德今天表示，他非常感激蘇前院長願意承擔，也非常感動。被問到蘇貞昌願意拔劍再戰，自己是否也願意承擔參選台北市長？賴清德說，「我現在有我的工作在推動」。

民進黨是否應在台北市自推人選？賴清德表示，這部分由黨決定，他在任的一天，就全力把工作做好，「政務官永遠都是把今天當作最後一天，要有這樣的決心與抱負，在崗位上把工作做好」。

至於黨內立委認為新北市這一戰若敗選，總統及行政院長都必須負責，賴清德表示，他很認同即將出任總統府秘書長的高雄市長陳菊姐所說「不要散布失敗主義」，「我們要有必勝的決心」，既然蘇貞昌願意出來承擔，黨就要團結一致，爭取市民的支持，達到勝利的目標。

賴清德表示，以蘇貞昌擔任過行政院長，其實不一定要參與這次選舉，但一如他所言，對新北市民的感激與感情，以及對黨、對台灣的使命感，人民需要，他就願意承擔，這一點讓人非常欽佩。

賴清德還特別提到，他作為新北市的孩子、出生地萬里，都深深受到蘇貞昌的照顧。他的故鄉是小小的村子，蘇貞昌在過去台北縣長任內，協助造橋、改善景觀，讓居民可以散步、休閒，「蘇前縣長八年的時間，就能夠照顧到這麼細」，未來如果有機會為新北市服務，相信成績一定會更好。