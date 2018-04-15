是否選台北市長 賴清德：我有我的工作

相關新聞
年紀這筆帳！35歲網紅不耐煩LKK參選 電火球自豪老將是寶2018-04-15 10:00
孫大千提改造台北街道政見 擴增實境取代舊招牌2018-04-15 08:09
回擊侯友宜批密室協商 蘇貞昌：徵召過程沒祕密2018-04-15 01:25
侯友宜、吳敦義首場造勢 批綠密室協商參選人2018-04-15 01:23
觀察站／英德接連拚觀光 能救花蓮選情？2018-04-15 01:20
饒慶鈴vs.劉櫂豪 台東決勝關鍵...藍營內部整合2018-04-15 01:14
5星縣長老公加持 徐榛蔚選情穩2018-04-15 01:04
賴揆推銷花蓮 藍綠縣長參選人都來了2018-04-15 01:02
高人氣加持 蔣萬安陪新人市場拜票2018-04-14 23:13
國民黨嘉縣長徵召人選 明開會討論2018-04-14 22:50
回鍋參選被嫌老？71歲蘇貞昌以辦運動會妙喻解套2018-04-14 20:09
為再戰2020立委暖身？國民黨邀16前立委組「副執行長團」2018-04-14 17:39
影／蘇貞昌八里掃街 三戰新北「已請求神明原諒」2018-04-14 16:54
蘇貞昌訪八里 沿岸凍蒜聲不斷2018-04-14 15:33
蘇貞昌跑攤首站 先訪八里老友2018-04-14 13:17
侯友宜、吳敦義 新北提名後首度同框2018-04-14 13:17
「台南市民日子難過」許忠信暗批賴神2018-04-14 13:17
輔選暖身 藍邀前立委組副執行長團2018-04-14 13:17
扁指許忠信選南市長成定局 許：還在評估2018-04-14 13:10
國民黨嘉縣長徵召？翁重鈞：找年輕人接棒2018-04-14 13:08
影／侯友宜批民進黨 用全國政治行政資源選舉2018-04-14 13:01
影／選舉要募款？柯：拿人手短 以後難執政2018-04-14 12:47
呂秀蓮陪陳俞融掃街 不捨她被黨內同志攻擊2018-04-14 12:44
吳敦義侯友宜同框 聲嘶力竭高喊：侯友宜凍蒜2018-04-14 11:44
扁斷言選南市成定局 許忠信：台南很多人對民進黨失望2018-04-14 11:37
蘇貞昌打政績牌 今到八里找老朋友2018-04-14 11:25
侯友宜酸民進黨 用黨用總統府力量競選2018-04-14 11:23
蔣萬安陪鍾沛君掃街 婆媽喊帥哥、美女加油2018-04-14 11:13
被35歲市長參選人嫌老 柯P：看心理而非身分證2018-04-14 11:07
影╱綠老將出戰 呂秀蓮：新人1年多也跑不出名堂2018-04-14 10:53
整理包／2018大選開打 看縣市長選舉有誰參選？2018-04-14 10:30
網路名人XDite宣布參選台北市長 盼打造區塊鏈金融特區2018-04-14 08:00
選戰啟動！蘇貞昌「訪老朋友談新希望」 從八里出發2018-04-14 05:49
派系、中央執政牽絆 老天王處境不利2018-04-11 16:11
搶當國民黨「屠龍刀」 盧秀燕、江啟臣誰能收復台中？2017-11-18 09:00
熱門文章
教育部長潘文忠請辭 李艷秋：管中閔上不了任了2018-04-14 20:42
潘文忠請辭震撼彈 管中閔引九陽真經20字表心境2018-04-14 15:06
「只是一件大玩具」 遼寧艦在南海很威 遇見美航母就乖了2018-04-15 08:00
共軍100小時奪台？軍事專家：會付出慘痛代價2018-04-14 16:08
潘文忠請辭 台大教授批「現世報」2018-04-14 11:19
潘文忠閃辭 曾志朗：是解決卡管的關鍵2018-04-14 13:58
扁返319案前餐廳吃滷肉飯 嘆馬政府和蔡政府不聞問2018-04-14 20:08
洪孟楷：3件事情未說明 潘文忠將是台灣教育的罪人2018-04-14 13:11
管律師團：硬審難下台 潘文忠還以受害人自居2018-04-14 23:53
【重磅快評】打臉賴又打自己 潘文忠聲明凸顯綠營威權2018-04-14 11:39
潘文忠請辭獲准 朱學恒：反觀葉俊榮2018-04-14 13:21
小英登艦戰備抽測 專家：比中共在南海校閲艦隊有看頭2018-04-14 22:34
潘文忠辭職 吳思瑤：泛政治化留不住一個好部長2018-04-14 18:18
影／潘文忠准辭！行政院長賴清德勉予同意2018-04-14 11:33
蘇貞昌稱深澳電廠安全才同意 藍營：又一個幹話王2018-04-14 22:41
賴清德：尊重潘文忠請辭 管中閔應出面說明2018-04-14 12:45
潘文忠閃辭 教育部：後續等新部長上任再研議2018-04-14 13:25
潘文忠下台 柯志恩：終究欠國人一個說明與道歉2018-04-14 15:58
教長請辭 課審會學生代表不捨：好可惜2018-04-15 02:30
潛艦國造 想了80年…中華民國即將圓夢？2018-04-15 09:00
潘下台的兩種可能 羅智強：卡管不成或惡搞管爺2018-04-14 12:14
潘文忠請辭 李明賢：是爺們的就別只會叫廠公請辭2018-04-14 12:03
影／蘇貞昌八里掃街 三戰新北「已請求神明原諒」2018-04-14 16:54
潘文忠閃辭 郝龍斌：從頭到尾政治操作的是教育部2018-04-14 14:38
冷眼集／潘文忠 卡管百日 卡到自己2018-04-14 13:15
反深澳電廠改燃氣 林右昌：管線會害死基隆市2018-04-14 13:46
年紀這筆帳！35歲網紅不耐煩LKK參選 電火球自豪老將是寶2018-04-15 10:00
潘文忠盼停止政治操作 藍委：先拿預算卡管的是民進黨2018-04-14 19:34
賴清德：潘文忠用心良苦 以請辭為校長遴選劃出標準2018-04-14 12:09
陸軍特戰兵山隘行軍275公里 上山下水都得克服2018-04-14 16:35
蔡正元：潘文忠沒學術的卡司 卡管卻是大卡司2018-04-15 09:21
【即時短評】潘文忠閃辭 台灣高教爛攤誰接？2018-04-14 12:23
反制卡管 藍委排案下周教育部天天來立院報告2018-04-14 11:58
卡管案潘文忠表遺憾 台大：請尊重遴委會決議2018-04-14 12:17
綠委：台大案不是唯一壓垮潘文忠的最後一根稻草2018-04-14 11:50
孫大千提改造台北街道政見 擴增實境取代舊招牌2018-04-15 08:09
為再戰2020立委暖身？國民黨邀16前立委組「副執行長團」2018-04-14 17:39
卡管案非主因？ 黨政人士：政策相左 潘文忠早有辭意2018-04-15 00:09
M503航路飛機偏航 民航局：為躲避惡劣天候2018-04-14 21:51
周一立院「延長賽」 深澳電廠中央槓新北2018-04-14 23:46
留言