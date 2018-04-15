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是否選台北市長 賴清德：我有我的工作

2018-04-15 10:39中央社 台北15日電

行政院長賴清德。 圖／聯合報系資料照片
行政院長賴清德。 圖／聯合報系資料照片
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行政院長賴清德今天被問到是否有意參選台北市長時表示，「我現在有我的工作在推動」，只要在任的一天，就全力推動自己的工作。

賴清德說，政務官永遠都是把今天當最後一天，要有這樣的決心跟抱負，在崗位上全心全力把工作做好。

至於民進黨是否要自己推候選人參選台北市長？賴清德表示，這必須要由黨來決定。

賴清德民進黨

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