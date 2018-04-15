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孫大千提改造台北街道政見 擴增實境取代舊招牌

2018-04-15 08:09聯合報 記者劉宛琳╱即時報導

爭取代表國民黨參選台北市長的前立委孫大千，推出「改造台北八部曲」之八：「Taip...
爭取代表國民黨參選台北市長的前立委孫大千，推出「改造台北八部曲」之八：「Taipei Beauty」政見。圖／翻攝孫大千臉書
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爭取代表國民黨參選台北市長的前立委孫大千，推出「改造台北八部曲」之八：「Taipei Beauty」政見。他表示，身為首善之都的台北，擁有良好的街道空間規劃，不僅有助於城市永續發展，也對居民的人身安全、健康、社交環境，甚至城市的經濟皆有正向的影響，所以，「有好的街道才可能造就偉大的城市。」

孫大千說，街道是城市的門面，是城市的品味，是城市的動脈，更反映出市民的品質。因此，他與市政團隊提出了「Taipei Beauty」政策，希望透過下列計畫，來創造適宜的城市氣候，讓台北「走」出自己的特色，使台北的街道景觀成為台灣的亮點，打造出屬於台北的獨一無二的意象。

第一，友善步行環境。依據每條道路的狀況，優先改善路邊停車問題，重新設計並且分配適當空間給停駛車輛與行人，並彈性劃設停車格於「排水側溝」或「道路邊線外」與「人行道」，同時，選擇適合地點建置「立體停車場」。

第二，大量植樹綠化，建構道路綠化網。提升綠地覆蓋比，不僅能對城市進行補氧、固碳，更能降低空氣污染，吸收太陽輻射，並保持水的平衡，更透過遮蔭與蒸散來調節城市的表面溫度，進而提升區域生活空間的品質。

第三，改善街道機能安全性。嚴格取締私接管線、違規占用防火巷或公有地，更禁止任意破壞外牆結構裝潢以及住宅獎勵開放空間私設門禁。

第四，提升城市美感，改善城市硬體規劃與軟體設備。設置AR（擴增實境）或是數位標牌等即時資訊取代現有的招牌，更進一步管理街頭色彩，透過AR更能依據各街道的歷史背景，打造出符合其文化傳統的創意街區。

第五，開放企業認養街道，增加公眾利益。市府提出足夠誘因的獎勵機制，鼓勵企業提案認養主要幹道，一方面有助於企業品牌宣傳及形象經營，另一方面可以引進企業資源和民間創意，共同參與市政建設與維護，並結合市府的「提升城市美感」計畫，全力改造市容景觀，一齊創造市民、企業、政府三贏之局面。

認養孫大千

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