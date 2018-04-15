年紀這筆帳！35歲網紅不耐煩LKK參選 電火球自豪老將是寶

前行政院長蘇貞昌以辦運動會的比喻，來為自己71歲回鍋參選被嫌老的問題解套。 記者陳珮琦／攝影 分享 facebook

選縣長像吃牛排 不能太老也不要太嫩

21年前剛好50歲的前行政院長蘇貞昌，在台北縣長選戰對上大他8歲的謝深山。當年他說，民眾選擇縣長像吃牛排，不能太老，也不要太嫩，有經驗、體能強健是最佳保證；如今71歲的他要參選新北市長，對上小他11歲的侯友宜，年紀也被拿來做文章。

1997年謝深山（左）58歲時參選台北縣長，對手蘇貞昌一度以「牛排」暗諷他老了。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

無獨有偶，年僅35歲的比特幣場外交易所OTCBTC負責人、網路圈名人「XDite」鄭伊廷，前晚在臉書直播宣布參選台北市長，直言對「老一輩的人出來選，已經很不耐煩了」，世界變化太快，對世界真正的競爭，上一輩缺乏深刻的了解，政壇「年齡這筆帳」又添一筆。

比特幣場外交易所OTCBTC負責人「XDite」鄭伊廷，前晚在臉書直播宣布參選台北市長。 圖／擷取自鄭伊廷臉書 分享 facebook

蘇貞昌披戰袍 誠信、年齡成罩門？

當過2任台北縣長的蘇貞昌「回鍋」選新北市長，支持者大為振奮，反對者則是批評有失誠信，因為蘇曾說「我不會選第三次」，此外年齡也可能是他的「罩門」。

行政院前院長蘇貞昌（右）接受民進黨主席蔡英文（中）勸進角逐新北市長寶座，引發誠信爭議。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

原來蘇貞昌早年和謝深山競選台北縣長時，曾說自己讀台大時是橄欖球校隊，民眾選擇縣長人選，就像吃牛排一樣，不能太老，也不要太嫩，有經驗、體能強健是服務縣民的最佳保證，最後也如願入主縣府。

薑是老的辣 「運動員」取代「牛排」

事隔21年前，蘇貞昌再披戰袍，當年嘲笑58歲的謝深山「太老」，誇自己是「多汁牛排」，外界暗諷不知當年的多汁牛排，今天風味如何？

面對質疑，蘇貞昌昨天再以運動會為例，要下場去跑、丟標槍、擲鐵餅年輕的好，但如果是要主辦一場運動會，則要有經驗、有各方面的能力，「相信新北市民非常有智慧，知道市長要幹什麼」。

35歲鄭伊廷 直播宣示參選台北市長

年齡也成台北市長選舉話題，鄭伊廷前晚開直播說明參選台北市長的理念，點名現在檯面上的候選人都超過50歲，而她只有35歲。

鄭伊廷說，4年前柯文哲出來選的時候也想要幫他，但又覺得他的目光沒有她想像中的深。台北市是一個世界級城市，如何讓城市有競爭力，必須知道世界現在發生什麼，我們怎麼接軌。

治理台北市不是比較誰比較省錢，而是能不能帶領首都朝向新的世界，希望發揮專長，打造一個比特幣的金融圈，讓台北改頭換面。

台北市長柯文哲說，重點是心理、生理年齡，而非身分證上的。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

柯文哲：身分證年齡不是重點

面對鄭伊廷叫陣，台北市長柯文哲昨天說，重點是心理、生理年齡，而非身分證上的，但坦言電子商務一定要做，至於怎麼做，的確是北市未來幾年要思考的題目。

台北市長柯文哲（中）昨天在和幼兒跳健康操會場，回應鄭伊廷提出的年齡觀點。 記者魏莨伊／攝影 分享 facebook

柯文哲說，網路新創圈批他不夠有遠見，要看指哪一方面。台灣整個都市發展都缺乏長期計畫，這個他自己也有發現。

丁守中：年紀不是問題 問題在能力

鄭伊廷宣布參選台北市長，主打年輕化，其他有意參選者也有回應。63歲的丁守中說，全世界傑出政治人物，老中青都有，年紀不是問題，問題在能力。

前副總統呂秀蓮（右二）昨到台中助選，她說，新北市不得已才請老將出馬，「老將是寶，有經驗是寶」。 記者喻文玟／攝影 分享 facebook

呂秀蓮：老將是寶，有經驗是寶

前副總統呂秀蓮昨天說，新北市的狀況是年輕人、中生代跑了半天出了問題，不得已才請老將出馬，「老將是寶，有經驗是寶」。

法國總統僅39歲 台灣目前不可能

政壇該由哪個世代當家，選民口味難料。像美國前總統歐巴馬2009年首度當選總統時，未滿50歲，還成功連任。接任的美國總統川普，去年選上時已年過70歲。

我國總統副總統選舉罷免法規定，年滿40歲得申請登記為總統、副總統候選人，反觀國外，去年選上法國總統的馬克宏才39歲，成為法國最年輕的總統。

陳水扁（左）1994年當選台北市長後，任命羅文嘉擔任新聞處長。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

陳水扁啟用童子軍 顛覆政壇生態

翻開台灣政壇「年齡這筆帳」，早年講究論資排輩，年輕人想出頭談何容易，直到陳水扁因國民黨分裂選上台北市長，大舉起用年輕幕僚，才翻轉局面。當年馬永成、羅文嘉、林錦昌等人被戲稱「童子軍」，但他們憑能耐各擁一片天。

世大運發言人楊景棠 當時僅27歲

柯文哲以素人之姿競選台北市長，身邊就圍繞不少年輕人，選上後的市府團隊也啟用青年軍，最年輕的觀光傳播局長陳思宇只有32歲，發言人劉奕霆31歲，去年籌辦世界大學運動會的世大運發言人楊景棠，當時也僅27歲。

新竹市長林智堅當選時39歲，是全台最年輕的市長；圖為他行銷新竹摃丸創意料理。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

林智堅當選時39歲 幕僚團隊更年輕

新竹市長林智堅當選時39歲，是全台最年輕的市長，他的幕僚團隊也相當年輕化，平均年齡約30歲。

新竹市長林智堅的辦公室主任劉康彥今年才29歲。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

新竹市長辦公室主任劉康彥今年才29歲，工作上常代表市長溝通市政，他說，因為年紀輕，經常會接觸大自己20歲以上官員或同仁，他把對方當為長輩，展現誠意，讓對方認同自己。當然，也要讓對方看見自己的努力，才能談下一步。

新竹市政府行政處長白舒樺說，只確立目標，細節給同仁發揮。 圖／白舒樺提供 分享 facebook

市府行政處長白舒樺36歲，她說，資深同仁安排工作流程、處理公文相當專業，她主要是讓對方認同理念與政策，讓對方感受參與其中，並以「抓大放小」方式，只要確立目標，細節就給同仁發揮，尊重對方。

卓冠廷反駁議員：我不是小孩子

台中市新聞局長卓冠廷就任時只有28歲，當時是全國政務官第二年輕，僅次於謝長廷高雄市長任內的新聞處長林耀文。

台中市新聞局長卓冠廷（右）28歲上任，與市府內最資深的副市長林陵三，感情很「麻吉」。 圖／卓冠廷提供 分享 facebook

卓冠廷在議會備詢時，曾因年輕，被議員稱為「小孩子」，他正色回應「我不是小孩子，我是政務官局長」。

卓冠廷說，剛到市府當首長，曾被質疑如何領導年紀大的部屬，或與其他局處協調，坦白說確要花更多力氣去證明自己。有幾次危機處理時，資深同事有自己的方法，但透過時間證明他的專長，現在資深同事多半不會再把他當成年輕人。

桃市32歲最年輕女局長 翻轉舊思維

桃園市青年事務局長顏蔚慈今年32歲，是市府最年輕女局長。她說，投入公務體系挑戰不少，因為難免會有公務員「講話」，質疑她的工作能力與專業性，甚至會說「是不是市長派妳來，來修理大家的？」

顏蔚慈擔任青年局長之前，在經濟發展局擔任主任秘書，她認為自己雖然年紀較輕、經歷不多，但能注入新的思維與角度，「不僅要給同仁信任感，也要讓同事有成就感」，鼓勵想做事的年輕公務員致力創新，翻轉舊思維。