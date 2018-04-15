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賴揆推銷花蓮 藍綠縣長參選人都來了

2018-04-15 01:02聯合報 記者林河名／花蓮報導

行政院長賴清德為推銷花蓮觀光，邀請媒體參訪花蓮，14日上午在花蓮縣長傅崐萁陪同下...
行政院長賴清德為推銷花蓮觀光，邀請媒體參訪花蓮，14日上午在花蓮縣長傅崐萁陪同下參訪古蹟將軍府，與樹洞為台灣形狀的夫妻樹合影留念。 中央社
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花蓮在今年二月六日強震後，重創觀光產業。近半個月內，繼蔡英文總統後，行政院長賴清德也到花蓮參訪，年底要參選縣長的國民黨立委徐榛蔚民進黨花蓮縣議員劉曉玫都到場，中央「拚觀光」、地方「拚選舉」意味甚為濃厚。

賴清德昨到花蓮第一站，就先參訪美崙溪畔日式宿舍群「將軍府」，花蓮縣長傅崐萁提早抵達等候，徐榛蔚與劉曉玫「正面交鋒」，兩人緊跟在賴揆身旁，幾乎沒有互動，旁人卻可感受到選戰提前開打。

花蓮縣一直是民進黨的「超級艱困選區」，連徵召人選都一波三折。早在今年一月底，民進黨最早傳出是勸進蕭美琴，後來黨中央一度屬意新潮流系的行政院東服中心執行長許傳盛，最後準備改由正國會的劉曉玫披上戰袍。

民進黨預計在蔡總統出訪回國後，徵召縣議員劉曉玫參選花蓮縣長。 圖／聯合報系資料照...
民進黨預計在蔡總統出訪回國後，徵召縣議員劉曉玫參選花蓮縣長。 圖／聯合報系資料照片
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雖然民進黨還未正式通過徵召劉曉玫，但據了解，等蔡英文總統出訪史瓦濟蘭返國後，將於本月廿五日就會一併提名蘇貞昌、鄭朝方，分別參選新北市、新竹縣及花蓮縣。

屆時，劉曉玫獲提名，將是今年代表民進黨參選縣市長人選中唯一女性，堪稱「萬綠叢中一點紅」。黨內人士表示，劉曉玫直言不諱的問政風格，在花蓮縣有「打傅（崐萁）女神」之稱，以及她的民調高過許傳盛，都是黨中央幾經考慮後，最後決定由劉曉玫出線的原因。

不過，蕭美琴先前已公開力挺鳳林子弟許傳盛，目前只能尊重黨中央決定，但她日前在臉書期許劉曉玫「對內謙卑傾聽基層幹部意見」，已讓外界感受到幾分沉重。

此外，徐榛蔚昨天一看到賴清德，第一句話就關心先前在立法院質詢的經費後續，態度非常積極。在場的民進黨人士看了，也只能私下感嘆：「這場選戰真的不好打！」

民進黨徐榛蔚許傳盛賴清德

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