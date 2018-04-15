賴揆推銷花蓮 藍綠縣長參選人都來了

2018-04-15 01:02 聯合報 記者 聯合報 記者 林河名 ／花蓮報導



行政院長賴清德為推銷花蓮觀光，邀請媒體參訪花蓮，14日上午在花蓮縣長傅崐萁陪同下參訪古蹟將軍府，與樹洞為台灣形狀的夫妻樹合影留念。 中央社 分享 facebook

花蓮在今年二月六日強震後，重創觀光產業。近半個月內，繼蔡英文總統後，行政院長賴清德也到花蓮參訪，年底要參選縣長的國民黨立委徐榛蔚、民進黨花蓮縣議員劉曉玫都到場，中央「拚觀光」、地方「拚選舉」意味甚為濃厚。

賴清德昨到花蓮第一站，就先參訪美崙溪畔日式宿舍群「將軍府」，花蓮縣長傅崐萁提早抵達等候，徐榛蔚與劉曉玫「正面交鋒」，兩人緊跟在賴揆身旁，幾乎沒有互動，旁人卻可感受到選戰提前開打。

花蓮縣一直是民進黨的「超級艱困選區」，連徵召人選都一波三折。早在今年一月底，民進黨最早傳出是勸進蕭美琴，後來黨中央一度屬意新潮流系的行政院東服中心執行長許傳盛，最後準備改由正國會的劉曉玫披上戰袍。

民進黨預計在蔡總統出訪回國後，徵召縣議員劉曉玫參選花蓮縣長。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

雖然民進黨還未正式通過徵召劉曉玫，但據了解，等蔡英文總統出訪史瓦濟蘭返國後，將於本月廿五日就會一併提名蘇貞昌、鄭朝方，分別參選新北市、新竹縣及花蓮縣。

屆時，劉曉玫獲提名，將是今年代表民進黨參選縣市長人選中唯一女性，堪稱「萬綠叢中一點紅」。黨內人士表示，劉曉玫直言不諱的問政風格，在花蓮縣有「打傅（崐萁）女神」之稱，以及她的民調高過許傳盛，都是黨中央幾經考慮後，最後決定由劉曉玫出線的原因。

不過，蕭美琴先前已公開力挺鳳林子弟許傳盛，目前只能尊重黨中央決定，但她日前在臉書期許劉曉玫「對內謙卑傾聽基層幹部意見」，已讓外界感受到幾分沉重。

此外，徐榛蔚昨天一看到賴清德，第一句話就關心先前在立法院質詢的經費後續，態度非常積極。在場的民進黨人士看了，也只能私下感嘆：「這場選戰真的不好打！」