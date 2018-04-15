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5星縣長老公加持 徐榛蔚選情穩

2018-04-15 01:04聯合報 記者王燕華徐庭揚、鄭媁／連線報導

國民黨徵召立委徐榛蔚（左）參選下屆花蓮縣長，她是現任縣長傅崐萁的妻子，夫妻倆時常...
國民黨徵召立委徐榛蔚（左）參選下屆花蓮縣長，她是現任縣長傅崐萁的妻子，夫妻倆時常攜手出現在公開場合，有另類執政優勢。 圖／花蓮縣府提供
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花蓮政治版圖長期藍大於綠，年底的花蓮縣長選舉，國民黨徵召立委徐榛蔚參選，她除了有丈夫、現任縣長傅崐萁「五星縣長」的光環加持，加上身段柔軟、勤走基層，地方人士對徐榛蔚的選情表示樂觀。

傅崐萁在二○一○年脫黨當選縣長以來，走遍基層，在施政方面，不論是大型嘉年華式活動、免費營養午餐、學費全免等福利政策，成功扭轉花蓮後山形象。今年遇上○二○六大地震，傅崐萁穿梭在地震災區指揮救災，有效率地拆除危樓，同樣在地方贏得信賴。

除了傅崐萁縣長政績亮眼外，他很早就開始布局，讓妻子徐榛蔚投入縣長選戰，只要有他出席場合，都可見妻子徐榛蔚身影，夫妻倆出現在花蓮各大場合，親和力十足。另外，只要是花蓮縣府辦的活動，傅崐萁也總是不忘推銷立委妻子徐榛蔚。

徐榛蔚除擁有另類「執政優勢」，她在前年以新人之姿，出任國民黨不分區立委，兩年來在國會為花蓮爭取建設，她也勤走基層，深入偏鄉部落，傾聽民眾需求。

國民黨組發會主委李哲華說，徐榛蔚在立院問政表現有目共睹，震災後產業復甦、蘇花改等，配合縣長團隊盡力服務。此外，花蓮縣市黨部新招募許多年輕黨務工作人員，陣容堅強。整體來說，徐榛蔚選情相當穩定。

徐榛蔚國民黨地震

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