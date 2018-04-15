饒慶鈴vs.劉櫂豪 台東決勝關鍵...藍營內部整合

台東縣長黃健庭（右二）把饒慶鈴（右）視為接班人，縣府大小活動都看得到饒慶鈴身影。 記者羅紹平／攝影 分享 facebook

面對年底台東縣長選舉，國民黨在當地長期執政，但地方人士認為，民進黨的縣長參選人劉櫂豪在地深耕多年，已對國民黨造成不小的壓力，藍綠形成五五波，但最後決勝關鍵仍在藍營內部整合。

面對年底台東縣長改選，民進黨參選人劉櫂豪說，從他連任兩屆立委及過去參選縣長得票，一次比一次成長，他對選舉結果審慎樂觀。

民進黨立委劉櫂豪說，過去十三年勤勞耕耘基層，他對年底台東縣長選舉選情「審慎樂觀」。 記者羅紹平／攝影 分享 facebook

國民黨參人選饒慶鈴說，她對年底選舉樂觀期許，對自己的能力有信心，且絕對比對手更好，她也相信台東會選出對的人。

對年底台東縣長選舉，地方上挺藍的相信「藍天依舊」，挺綠的說「年底台東一定綠地」；不少地方政壇人士都說，年底台東縣長選舉「目前局勢」是藍綠五五波，這是近六十年來，台東藍綠政治版塊最接近的一次。

民進黨選幹部認為，饒慶鈴面臨國民黨各派勢力整合問題，私下暗潮洶湧，若民進黨好好把握機會，劉櫂豪很有可能勝選，拿下台東。

原本國民黨擔憂前縣長吳俊立陣營倒戈，但吳俊立昨天表示，台東縣黨部主委吳秀華是他妹妹，我一定要幫妹妹，怎可能與劉櫂豪合作？吳秀華也說，她與吳俊立平常和饒家互動熱絡沒間隙，一定全力輔選饒慶鈴。為積極處理饒、吳兩家心結，據指出，國民黨主席吳敦義已專程前往台東拜會吳俊立。