觀察站／英德接連拚觀光 能救花蓮選情？

2018-04-15 01:20 聯合報 記者 聯合報 記者 林河名



行政院長賴清德昨天邀請媒體同遊花蓮，體驗客家染布。 記者林河名／攝影 分享 facebook

花蓮向來是民進黨的「超級艱困選區」，但今年二月強震，縣政府為了重建經費及善款使用，一度槓上中央，引發不同評價，讓綠營有意積極搶進，只是面對縣長傅崐萁的執政光環及強勢作風，恐怕討不到便宜。

行政院長賴清德昨天邀請媒體同遊花蓮，兩周前，蔡英文總統也帶著媒體促銷花蓮。「拚觀光」之餘，不無拉抬地方選情的味道。

但民進黨形同對上「花蓮王」傅崐萁，年底縣長參選人改為徐榛蔚，也算另類代夫出征。即使強震善款使用惹爭議，傅崐萁也能以擅長的政治能力反嗆執政黨，避免讓徐榛蔚在選戰中繼續失分。

相較於國民黨早就提名徐榛蔚，根本好整以暇，民進黨的花蓮縣長參選人仍在努力整合中，即使最後推出「打傅女神」劉曉玫，起步已晚一截。

對於蔡總統、賴清德接連走訪，傅崐萁禮數作足，親自迎接。甚至，蔡總統赴花蓮時，傅崐萁一度抱怨當天早上才臨時接到通知，讓蔡英文致歉，讓人見識地方諸侯反將中央統帥一軍。

儘管傅崐萁作風有其爭議，對花蓮人卻有相當吸引力。特別是，傅崐萁及徐榛蔚在建設上，強調將繼續推動蘇花改二期、花東快速道路、花東鐵路雙軌化，增購城際列車投入花東等，還喊出「兩岸大三通、花蓮大直航」。

相較之下，民進黨政府中央祭出不少利多措施，希望振興觀光，但已少了陸客，就算蔡總統及賴清德全力「拚觀光」，後續對選舉的效果，仍有待觀察。