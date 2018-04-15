侯友宜、吳敦義首場造勢 批綠密室協商參選人

國民黨新北黨部昨天舉辦小組長授證儀式，黨主席吳敦義（左起）、新北市長參選人侯友宜首度同台造勢。 記者杜建重／攝影 分享 facebook

新北市長參選人侯友宜正式獲得國民黨提名後，黨主席吳敦義昨天首度與侯友宜同台造勢，兩人都將矛頭對準民進黨。吳敦義說，民進黨是密室協商決定參選人；侯友宜則說，民進黨傾全國之力，甚至用黨、用總統府全部力量做為競選機器，他呼籲支持者要穩住新北市。

國民黨新北市黨部昨天在三重區體育館舉辦分區組長授證典禮，吳敦義、侯友宜都出席參加，這也是國民黨在上周三正式提名侯友宜參選後，兩人首度正式同台。面對全場上千位支持，高喊「主席加油」，吳敦義站上中央舞台，也帶領全場高喊，「侯友宜，凍蒜」，彷彿選舉造勢活動。

吳敦義說，國民黨是民主政黨，新北市長參選人是由全民調方式公平競爭，最後產生由侯友宜擔任國民黨的新北市長參選人；但民進黨完全不同，而是密室下令，有一位女性以「密室協商」方式就決定，這不是民主程序。

吳敦義說，年底選舉，不只是新北市要贏，國民黨還要贏更多縣市，台北市也要贏回來，二○二○年才能重返執政。

侯友宜強調，政治不要口水，把政績拿出來比較，不要用黨、用總統府全部力量作為競選機器，來掩蓋中央執政不力。

侯友宜說，這幾天民進黨傾全國之力，要讓國民黨泡沫化、消滅化，大家要有危機意識，台灣不能沒有兩個政黨的良性競爭，不能只是惡鬥，更不應該用行政資源消滅國民黨。

侯友宜呼籲說，國民黨要勇敢奮起，團結連心穩住新北，未來才有機會。他說，自己是「穿布鞋出身」，選戰最重要的決勝點，就是基層綁一起，互相支持。