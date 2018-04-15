回擊侯友宜批密室協商 蘇貞昌：徵召過程沒祕密

2018-04-15 01:25 聯合報 記者 聯合報 記者 陳珮琦 ／新北報導



民進黨新北市長參選人蘇貞昌（中）昨到八里掃街訪友，拜訪攤商，不少民眾見到他高呼「凍蒜」。 記者許正宏／攝影 分享 facebook

行政院前院長蘇貞昌願接受民進黨徵召參選新北市長後，昨天首度展開競選行程，他說，原本來沒有想再參選，但如今黨中央把這重擔交給他，雖然體力不比當年，但看事情、判斷比過去快，會做得比以前更好。

對於是否違背八年前在北市保安宮說過「不選第三次」的諾言，蘇貞昌說，前幾天，他也到保安宮向保生大帝報告，他現在心情也像保生大帝一樣，都是為了救苦救難，相信保生大帝會同意和保佑，更希望大家能夠支持他參選。

蘇貞昌並說，因為本來希望培育年輕人，但黨中央根據各種民調及訪查，決定要把這個重擔交給他。

蘇貞昌也和行政院前院長游錫堃通電話，游錫堃號表示全力支持，並且在臉書發表文章，令他很感動。

點頭接受民進黨徵召後，蘇貞昌隨即展開競選行程，他昨天前往八里渡船頭拜訪攤商老友。許多遊客一見蘇貞昌，「加油」、「衝衝衝」等口號不絕於耳，蘇貞昌也展現親和力，又是拍肩、又是握手，氣氛熱絡。

蘇貞昌不諱言，他已經七十一歲，與當年在台大打橄欖球時的體力不一樣，「人家要說我老也沒有錯」，但覺得自己沒有白活，經一事、長一智，聰明可以天生，智慧卻是要累積。

他說，體力雖不能跟當年比，但在看事情、判斷跟看得遠，卻比過去來得快，「相信我會做得比以前更快、更好。」

面對國民黨主席吳敦義抨擊是「密室協商」出來的人選，蘇貞昌表示，大家可清楚看到民進黨很有誠意，從選對會、高雄市長陳菊，一直到民進黨主席蔡英文，整個過程沒有任何祕密。

他指出，新北這麼大，時間又只剩七個月，「如果不是很艱難，也不會叫我來」。