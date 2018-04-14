親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
教長潘文忠請辭
陸台海實彈軍演
深澳電廠惹爭議
農業缺工尋對策
藍綠各黨拚選戰
政治
軍事
綜合

蘇貞昌訪八里 沿岸凍蒜聲不斷

2018-04-14 15:33聯合報系攝影中心 記者許正宏╱即時報導

民進黨新北市長參選人蘇貞昌下午到八里掃街訪友，他一一拜訪當地攤商，沿岸細數著當年任縣長時的種種政績，不少熱情民眾紛紛上前要求合影，並高呼「市長好」、「凍蒜」聲不絕於耳。

民進黨新北市長參選人蘇貞昌（中）下午到八里掃街訪友，他一一拜訪當地攤商，並細數當...
民進黨新北市長參選人蘇貞昌（中）下午到八里掃街訪友，他一一拜訪當地攤商，並細數當年任縣長時的種種政績。記者許正宏／攝影
分享
民進黨新北市長參選人蘇貞昌（中）下午到八里掃街訪友，他一一拜訪當地攤商。記者許正...
民進黨新北市長參選人蘇貞昌（中）下午到八里掃街訪友，他一一拜訪當地攤商。記者許正宏／攝影
分享
民進黨新北市長參選人蘇貞昌（中）下午到八里掃街訪友，他一一拜訪當地攤商，面對店家...
民進黨新北市長參選人蘇貞昌（中）下午到八里掃街訪友，他一一拜訪當地攤商，面對店家送上的食物都來者不拒，展現親和作風。記者許正宏／攝影
分享
民進黨新北市長參選人蘇貞昌（左）下午到八里掃街訪友，他一一拜訪當地攤商，面對路上...
民進黨新北市長參選人蘇貞昌（左）下午到八里掃街訪友，他一一拜訪當地攤商，面對路上民眾要求合影也都一一配合。記者許正宏／攝影
分享
民進黨新北市長參選人蘇貞昌（中）下午到八里掃街訪友，他一一拜訪當地攤商，不少民眾...
民進黨新北市長參選人蘇貞昌（中）下午到八里掃街訪友，他一一拜訪當地攤商，不少民眾高呼「凍蒜」還有攤商拉著他的手高呼市長好。記者許正宏／攝影
分享
民進黨新北市長參選人蘇貞昌（中）下午到八里掃街訪友，他一一拜訪當地攤商，面對店家...
民進黨新北市長參選人蘇貞昌（中）下午到八里掃街訪友，他一一拜訪當地攤商，面對店家送上的食物都來者不拒，展現親和作風。記者許正宏／攝影
分享
民進黨新北市長參選人蘇貞昌（右）下午到八里掃街訪友，他一一拜訪當地攤商，並細數當...
民進黨新北市長參選人蘇貞昌（右）下午到八里掃街訪友，他一一拜訪當地攤商，並細數當年任縣長時的種種政績。記者許正宏／攝影
分享

民進黨八里

相關新聞

影／蘇貞昌八里掃街 三戰新北「已請求神明原諒」

2018-04-14 16:54

蘇貞昌跑攤首站 先訪八里老友

2018-04-14 13:17

侯友宜、吳敦義 新北提名後首度同框

2018-04-14 13:17

「台南市民日子難過」許忠信暗批賴神

2018-04-14 13:17

輔選暖身 藍邀前立委組副執行長團

2018-04-14 13:17

扁指許忠信選南市長成定局 許：還在評估

2018-04-14 13:10

國民黨嘉縣長徵召？翁重鈞：找年輕人接棒

2018-04-14 13:08

影／侯友宜批民進黨 用全國政治行政資源選舉

2018-04-14 13:01

影／選舉要募款？柯：拿人手短 以後難執政

2018-04-14 12:47

呂秀蓮陪陳俞融掃街 不捨她被黨內同志攻擊

2018-04-14 12:44

吳敦義侯友宜同框 聲嘶力竭高喊：侯友宜凍蒜

2018-04-14 11:44

扁斷言選南市成定局 許忠信：台南很多人對民進黨失望

2018-04-14 11:37

蘇貞昌打政績牌 今到八里找老朋友

2018-04-14 11:25

侯友宜酸民進黨 用黨用總統府力量競選

2018-04-14 11:23

蔣萬安陪鍾沛君掃街 婆媽喊帥哥、美女加油

2018-04-14 11:13

被35歲市長參選人嫌老 柯P：看心理而非身分證

2018-04-14 11:07

影╱綠老將出戰 呂秀蓮：新人1年多也跑不出名堂

2018-04-14 10:53

網路名人XDite宣布參選台北市長 盼打造區塊鏈金融特區

2018-04-14 08:00

選戰啟動！蘇貞昌「訪老朋友談新希望」 從八里出發

2018-04-14 05:49

張美慧未現身登記 花蓮市長人選民進黨擬徵召

2018-04-14 00:35

國民黨4強拚選北市長 電視辯論辦2場

2018-04-14 00:31

蘇貞昌三度參選 朱立倫酸應回保安宮報告

2018-04-13 23:05

扁：許忠信選南市長成定局 黨恐前院救火後院失火

2018-04-13 20:50

黨部民調輸侯友宜30%以上 吳秉叡：怪自己努力不夠

2018-04-13 18:10

蘇貞昌民調贏侯友宜？江怡臻：壯膽用

2018-04-13 16:22

接姚文智執行總幹事 阮昭雄：不提候選人是「壓力鍋」

2018-04-13 15:49

新北民調五五波？ 陳菊：對蘇貞昌有信心

2018-04-13 14:48

是否支持蘇貞昌？黃國昌：看他對核二、深澳電廠態度

2018-04-13 12:03

蘇侯之戰 侯友宜：不要只為一黨之私考慮

2018-04-13 11:59

整理包／2018大選開打 看縣市長選舉有誰參選？

2018-04-12 10:30

派系、中央執政牽絆 老天王處境不利

2018-04-11 16:11

搶當國民黨「屠龍刀」 盧秀燕、江啟臣誰能收復台中？

2017-11-18 09:00
看更多

熱門文章

聲明全文／潘文忠請辭原因曝光 與賴揆說詞有出入

2018-04-14 10:43

潘文忠請辭震撼彈 管中閔引九陽真經20字表心境

2018-04-14 15:06

教長請辭！賴清德證實潘文忠周四遞辭呈慰留中

2018-04-14 09:56

毛嘉慶再爆：「卡管」不力 潘文忠請辭教育部長！？

2018-04-14 00:06

海軍武夷軍艦 一名士兵落海失蹤

2018-04-13 18:09

【即時短評】潘文忠請辭教長 「卡管」最後卡到自己？

2018-04-14 09:59

潘文忠請辭 台大教授批「現世報」

2018-04-14 11:19

坦承反核衝過頭 張景森：「提前除役」不是民進黨立場

2018-04-13 19:30

台灣想添購F-35戰機？美前防長認為沒必要

2018-04-13 23:11

【長知識】為何潛艦艦長敬禮 潛望鏡同時向下縮？

2018-04-13 18:09

環時：大陸軍演就是衝著賴清德來

2018-04-13 18:14

蔡英文發表演說稱新南向是對的 孫大千：通篇廢話

2018-04-13 20:32

影／潘文忠准辭！行政院長賴清德勉予同意

2018-04-14 11:33

共軍十八日台海實彈軍演 陸學者：可能是台海危機前兆

2018-04-14 08:43

潘文忠閃辭 曾志朗：是解決卡管的關鍵

2018-04-14 13:58

扁：許忠信選南市長成定局 黨恐前院救火後院失火

2018-04-13 20:50

洪孟楷：3件事情未說明 潘文忠將是台灣教育的罪人

2018-04-14 13:11

【重磅快評】打臉賴又打自己 潘文忠聲明凸顯綠營威權

2018-04-14 11:39

賴清德：尊重潘文忠請辭 管中閔應出面說明

2018-04-14 12:45

解決農業缺工 我將開放越印泰菲來台度假打工

2018-04-13 23:47

潘文忠請辭獲准 朱學恒：反觀葉俊榮

2018-04-14 13:21

馬英九出席舊金山僑宴 與姊妹團聚

2018-04-13 18:07

共軍100小時奪台？軍事專家：會付出慘痛代價

2018-04-14 16:08

中國18日實彈軍演 孫大千：六分川普 四分台獨

2018-04-14 11:01

潘文忠閃辭 教育部：後續等新部長上任再研議

2018-04-14 13:25

【重磅快評】不節電要罰？張景森的餿主意又來了

2018-04-13 18:26

潘文忠請辭 李明賢：是爺們的就別只會叫廠公請辭

2018-04-14 12:03

國運昌隆最清高？翻開時代力量「泛綠恩仇錄」

2018-04-14 08:00

用電大戶皮綳緊 張景森：將祭獎懲制度 今夏強制節電

2018-04-13 19:23

潘文忠下台 柯志恩：終究欠國人一個說明與道歉

2018-04-14 15:58

張景森：不蓋深澳電廠…得省電10%

2018-04-14 01:17

潘文忠請辭 教團：留下台大遴選爭議 恐難有好起手式

2018-04-14 10:49

賴清德：潘文忠用心良苦 以請辭為校長遴選劃出標準

2018-04-14 12:09

【即時短評】潘文忠閃辭 台灣高教爛攤誰接？

2018-04-14 12:23

潘文忠閃辭 郝龍斌：從頭到尾政治操作的是教育部

2018-04-14 14:38

卡管案潘文忠表遺憾 台大：請尊重遴委會決議

2018-04-14 12:17

張景森：反核衝過頭 應該要有過渡

2018-04-13 23:41

中共軍演挑釁？美前防長建議台灣冷處理

2018-04-13 21:22

綠委：台大案不是唯一壓垮潘文忠的最後一根稻草

2018-04-14 11:50

潛水教練指蓋卸煤碼頭海底生態將消失 謝立功反深澳電

2018-04-13 17:45
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top