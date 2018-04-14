扁指許忠信選南市長成定局 許：還在評估

2018-04-14 13:10 聯合報 記者 聯合報 記者 吳政修 ╱即時報導



前總統陳水扁在［新勇哥物語］對話中說，前台聯立委、成大教授許忠信參選台南市長已成定局，但許忠信表示，參選還在評估。

［新勇哥物語］ -74

勇弟：勇哥怎麼啦？好像有什麼心事無人知？

勇哥：我很擔心年底大選，前院救火，後院失火，對民進黨的選情非常險峻！

勇弟：不會吧！現在英菊德鐵三角政府新團隊正要啟動，前景看好，看不出來有什麼危機。

勇哥：你是從台北看台灣，媒體也只關注雙北選情。台北市長要不要跟柯P合作，不再徵召民進黨籍候選人？新北市長前閣揆蘇貞昌是否回鍋，迎戰他任內任命的前警政署長侯友宜？

勇弟：這很好啊！台北市長維持現狀，只要不落入國民黨手中就是贏。新北市長蘇貞昌還沒要選的民調，與侯友宜就打成平手，只要拿下新北市，人口400萬，一縣抵多縣。民進黨縱使輸掉5個縣市也不算輸，主席也就不用負敗選責任下台了。這也是為什麼舉黨要用10人扛神轎迎接王爺聖駕的原因。

勇哥：不過這二天我聽到的不是這樣。不僅前立委許忠信教授參選台南市長已成定局，民進黨的基層里長人人自危，很怕黨提名市長候選人的未爆彈被炸開，很多人打算不再披民進黨戰袍，預估黨的里長可能會少50席。

勇弟：這也沒什麼好操心的。贏大讓小也是贏。

勇哥：2014年有柯文哲現象的外溢效應，2018年則可能會有許忠信現象的外溢影響？！

勇弟：你胡說，我才不相信！

許忠信表示，可能有台南鄉親向阿扁前總統說明目前台南的狀況，但我不敢去探視阿扁，因為人家都說扁在操作選舉，怕害了阿扁。